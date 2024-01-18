Gümüşhane'de Eski Otogar Binası Tekstil Atölyesine Dönüştürüldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde atıl vaziyette bulunan eski otogar binası tekstil atölyesine dönüştürüldü. Sadece yurtdışına satış gerçekleştiren atölyede çalışanların tamamı ise kadınlardan oluşuyor.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in de katıldığı etkinlikte edilen duadan sonra kesilen kurdelenin ardından atölye hizmete açıldı. Kelkit Belediyesi tarafından atıl vaziyette bulunan eski otogar binasının yatırımcı Osman Kurt'a tahsis edilmesiyle birlikte üretime başlayan tekstil atölyesinde üretilen ürünlerin tamamı başta İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilirken, çalışanların tamamının kadın olması nedeniyle de kadın istihdamına büyük katkı sağlanıyor.

"Hem cari açığın kapatılmasına vesile olacak, hem de istihdam sağlayacak"

Sadece yurtdışına satış gerçekleştirecek atölyenin kadın istihdamına sağladığı katkıdan memnuniyetini dile getiren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Yatırımcımız bundan 2 yıl önce Kelkit'e gelmiş, Kelkit'te ufak bir mekanda üretime başlamış daha sonra daha büyük bir yer ihtiyacı duymuş kaymakamlığımıza ve belediyemize müracaat etmiş ve belediye de kendisine daha büyük bir yer temin etmiş. Şu anda 85 kişi ilerleyen dönemlerde de 100 kişi çalıştıracak. Sadece yurtdışına ihracat yapacak. Hem cari açığın kapatılmasına vesile olacak hem istihdamı sağlayacak. Özellikle kadınlarımızın ve genç kızlarımızın kollarına altın bilezik takılacak, yeni bir meslek öğrenecekler. Hem burada para kazanacaklar hem de aile bütçelerine katkıda bulunacaklar" dedi.

"Bizim hedefimiz kadınları istihdam etmekti"

Atıl vaziyetteki otogar binasını 3 ayda bir işletme haline getirdiklerini söyleyen İşletme sahibi Osman Kurt, "Bizim hedefimiz burada kadın istihdamıydı. Biz onu gerçekleştirdik burada. Yapmış olduğumuz ürünler de İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre benzeri Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Ekonomik olarak bir katkıda bulunuyoruz, bu insanlar kendi hayatları üzerinde planlamalar yapıyorlar, her şeyden önce kadın burada ekonomik özgürlüğünü kazandı, ailesine katkıda bulundu, düşüncelerini gerçekleştirdi, istediğini almaya başladı bununla birlikte de Kelkit ilçesinde ekonomide katkıda bulunuyor. Şu an eğitim alanlarla birlikte 84 kadın burada çalışıyor. Burası eski otogar olarak atıl vaziyetteydi 3 ayda bu hale getirdik" diye konuştu.

Sevdiği işi yapmaktan mutluluk duyduğunu aktaran tekstil atölyesi çalışan Zeynep Yegin ise "Burada makineciyim, ustamız bize ne verirse ona göre yapıyorum. Güzel şeyler yapıyoruz, güzel şeyler üretiyoruz. Çok kaliteli ve çok güzel ürünler var Kelkit'imiz için çok güzel oldu. Kadınların gelişmesi, evine katkıda bulunması çok çok güzel bir şey. Erkeğine yardımcı olması, ihtiyaçların alınması, çocuklara yardım etme konusunda çok çok güzel. Sevdiğim işi yaptığım için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE