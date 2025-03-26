Gülsoy'dan 'kredi' açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, bankaların mevduat faizlerine indirimleri yansıttıklarını ama ticari kredi faizlerine aynı oranda indirmediklerini söyleyerek, "Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar" dedi.

KTO'da Mart ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomik değerlendirmelerde bulunarak, "Dünya sisteminde hiç kimsenin beklemediği ve tahmin edemeyeceği bir hızda; insanları çok şaşırtan önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel dengelerde adeta bir alt üst oluşa hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dahası sürecin nereye varacağı, ne tür yeni yapıların ortaya çıkacağı tam bir muamma. ABD'de yaklaşık 2 ay önce başkanlık görevine başlayan Trump'ın politikaları artan oranda küresel eğilimleri etkilemeye başladı. Trump'ın belirsizlikleri arttıran ve bu anlamda riskleri de yükselten hamleleri ön plana çıkıyor. Önümüzdeki aylarda bu belirsizlik ve buna bağlı olarak özellikle finansal dalgalanmanın devam etmesini beklemek çokta yanlış olmayacak. Hiç kuşkusuz bu önemli gelişmeler ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Gidişat çok hızlı ve sarsıcı. Örneğin en büyük ticaret partnerimiz Avrupa Birliği'nde de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. AB bölgesi ekonomilerindeki sistematik tıkanma, artan gelir eşitsizliği ve ciddi boyutlara ulaşan göç sorunu bölgede aşırı milliyetçilik yanlısı siyasi akımların yükselişini, siyasi istikrarsızlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Dünya ekonomisinde değişen dengeler, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler, ülke ekonomimizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye ekonomisi baktığımızda ise küresel ekonomideki belirsizlikler, dalgalanmalar ve zorlu ekonomik şartlara rağmen ülkemiz büyümesini belli bir çizgide sürdürüyor, üretim kapasitesini artırıyor ve dış pazarlardaki gücünü ihracat artışıyla pekiştiriyor. Kısaca büyüme rakamlarımızdan da bahsedecek olursam; 2024 yılında gerçekleşen yüzde 3.2'lik büyüme, beklentilerle uyumlu şekilde gerçekleşti" dedi.

"Sanayinin rekabet gücünde yaşadığı zorluk, büyüme rakamlarında da net bir şekilde görülüyor"

Gülsoy, "Genel olarak hizmet sektörü ortalamanın üzerinde büyüme rakamlarıyla karşımıza çıkıyor. En güçlü artışlardan biriside inşaat sektöründe %9.3 oranıyla geldiğini görüyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki inşaat ve altyapı faaliyetlerinin bu yükselişe önemli bir katkı sağladığını görmekteyiz. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde 2021'de yüzde 11'in üzerinde, 2022 ve 2023'te ise yüzde 5'in üzerinde büyüme kaydetmiştik.

Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde, yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemek öncelikli hedef olmalıdır. Bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerini güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeli, yatırıma ihtiyaç duyan iş insanları için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, döviz kurundaki gidişat öngörülebilir olmalı, en azından enflasyona eş seviyelere çekilmeli ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesine yönelik de reformlar yapılmalıdır. Çünkü Türk iş dünyası olarak bir yanda enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve artan maliyetler gibi iç ekonomik faktörlerle mücadele ederken, diğer yanda küresel ticaret dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve yapay zekanın öncülük ettiği dijital dönüşümle şekillenen rekabet ortamına uyum sağlamak zorundayız. Gelecek kendi yenilikleriyle birlikte gelecek. Enflasyonun kalıcı düşmesine imkan sağlayacak, uzun vadeli üretim kapasitesini artıracak adımların atılması bu yüzden de çok önemli. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır ve kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tedbirler etkin bir şekilde devreye alınmalıdır" diye konuştu.

"Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar"

Başkan Gülsoy, bankaların mevduat faizlerine indirimleri yansıttıklarını ama ticari kredi faizlerine aynı oranda indirmediklerini söyleyerek, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda ise piyasalarda faizlerdeki indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. Nitekim Merkez Bankamız politika faizini 250 baz puan indirerek, 42,5 seviyesine çekti. Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bizim için en önemli şey fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı için her türlü fedakarlıklara katkı vermeliyiz. Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor. Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılmaz parça. Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ