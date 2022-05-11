GSO kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun vefatının 14 yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun Kurucu Meclis Başkanı, sanayici iş insanı merhum Naci Topçuoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Başkan Ünverdi, merhum Naci Topçuoğlu'nun kişiliği, yenilikçiliği ve dünya vizyonuyla sanayiden üretime, eğitim çalışmalarından toplumsal konulara olan duyarlılığı ile her zaman öncü olduğunu ifade etti. Merhum Naci Topçuoğlu'nun, Gaziantep Sanayi Odası'nın ilk Meclis Başkanı olduğunu ve 1989-1998 yılları arasında görev yaptığını hatırlatan Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Naci Topçuoğlu, girişimciliği, özgün fikirleri ve kararlığı ile kent sanayimizin temellerini atan isimler arasında yer almıştır. Üretim ve sanayi kültürünün oluşmasında çok büyük emekleri bulunmaktadır. Sanayi üretimindeki hamleleri ile ülke ekonomisine güç katan merhum Naci Topçuoğlu, ileri görüşlülüğü ile bugün ülkemizin temel konularından birisi olan mesleki eğitim konusunda ülkemize önemli değerler kazandırmıştır. Kendisinin temelini attığı Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bugün gençlerimizin eğitim görmesi, meslek kazanması, nitelikli ve donanımlı gençlerin yetişmesi ile sanayimizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 11 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Kurucu Meclis Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu ve bugün aramızda olmayan değerli büyüklerimizin göstermiş oldukları fedakarlıkları unutmadan, bizler de kendilerinden aldığımız ilhamla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla bugün hayatta olmayan tüm sanayicilerimizi ve merhum Naci Topçuoğlu'nu ebediyete irtihalinin 14. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, Topçuoğlu Ailesi'ne, yakınlarına ve çalışanlarına baş sağlığı diliyorum."

Naci Topçuoğlu

1941 yılında Kilis'te doğan Naci Topçuoğlu, İlköğretimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra babası Merhum Mustafa Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e geldi. Orta öğrenimini yaptıktan sonra, Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini bitirdi. Üniversite'yi bitirdikten sonra Van'da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1967 yılında abisi Ali Topçuoğlu ile birlikte Topçuoğlu otomotivi kurdu. Şıhcan Caddesi'ndeki Topçuoğlu otomotiv olarak Fiat Traktör, Kamyon ve Otobüs ile yedek parça satıcılığı yaptı. 1976 yılında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 40 işçisiyle birlikte sanayiciliğe başladı. 1979 yılında Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurdu. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding bünyesinde bulunan, Gülsan Sentetik, Gül Enerji, Kaşmir Halı, Gülteks ve Gülpa A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Naci Topçuoğlu için bütün şirketlerdeki en büyük öncelik teknolojik alanlardaki yeniliklerdi. Dünyanın birçok ülkesinde alanıyla ilgili fuarları ziyaret eder, yeni teknolojilerin Gaziantep'teki tesislerinde yer almasını sağlar, bu çalışmalarıyla da Gaziantep sanayicilerine büyük örnek teşkil ederdi. Naci Topçuoğlu'nun bu hayallerinin gerçekleşmesi aslında Gaziantep sanayisinin eski teknolojilerden de kurtulması ve yeni teknolojilere kavuşmasının önünü açmıştır. Gaziantepli sanayicilerin en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücü sorununun çözümü içinde büyük gayretler gösteren Merhum Naci Topçuoğlu bu gün kendi adıyla anılan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attı. Bugün binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye'de örnek bir okul haline geldi. Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum Naci Topçuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda 11 Mayıs 2008 yılında vefat etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi