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İngiltere merkezli ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor

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İngiltere merkezli ilaç şirketi GSK, akciğer kanseri tedavisine yönelik ürünleri içeren ABD'li biyofarma şirketi Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşmanın 2027'den itibaren GSK'nin gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK hassas hedeflenmiş onkoloji tedavileri geliştirmeye odaklanan Boston merkezli, klinik aşamadaki biyofarma şirketi Nuvalent'i satın alıyor.

Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü içeriyor. Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Söz konusu satın almanın 2027'den itibaren GSK'nin gelir büyümesine katkı sağlaması ve grubun 2031'e kadar 40 milyar sterlinin üzerinde satış hedefini desteklemesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu yıl onay vermesi beklenen satın alma işlemiyle GSK'nin akciğer kanseri tedavisi alanında girişini hızlandırması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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