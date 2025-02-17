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Düğünlerin vazgeçilmeziydi artık seyirlik oldu

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Gram altın fiyatının yeni yılda her geçen gün artış göstermesi, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğe olan talebi azaltıyor. Altın fiyatlarının artışıyla birlikte hasır bilezik setinin fiyatı 650 bin TL'ye kadar yükselirken kuyumcular "Vatandaş hasırın yerine gram altın, bilezik almaya çalışıyor" dedi.

Gram altının artışıyla birlikte Trabzon hasır bileziği setinin fiyatı yükselişe geçerken, fiyatı 650 bin TL'ye kadar yükseldi. Kuyumcular, şu an en iyi yatırımın gram altına yapılan yatırım olduğuna dikkat çekerek Trabzon hasırına talebin eskisi gibi olmadığını belirttiler.

"FİYATLAR BÖYLE OLUNCA HASIRDAN KAÇIŞ BAŞLADI"

Trabzonlu kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, Trabzon hasır bileziğinin fiyatının yükselmesiyle vatandaşın artık hasırdan kaçtığını belirterek "Trump'un seçilmesi, dünya ekonomisine baskı yapması, vergileri artırması altına talebi daha da artırıyor. Bütün ekonomistler ve bizler kısa zaman içinde fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 bandında olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlara, altın almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü altın çok daha değer kazanacağını düşünüyoruz.

Düğünlerin vazgeçilmeziydi artık seyirlik oldu

Trabzon hasırının en düşük fiyatı 400-650 civarında. Fiyatlar böyle olunca da hasırdan kaçış başlıyor. Vatandaş hasırın yerine gram altın, bilezik almaya çalışıyor. Hasır bilezikler şu andaki fiyatlara göre çok zor. Hasır bilezik seti için 400 bin ila 650 bin TL arasında fiyatımız var. Bir iki yıl önce 150 bin bandında bir fiyat vardı ancak şimdi bire üç kat artış söz konusu. Şu an vatandaş yatırım amaçlı gram altın, bilezik almaya çalışıyor" dedi.

Düğünlerin vazgeçilmeziydi artık seyirlik oldu

"TRABZON HASIRI 540 BİN TL BANDINDA"

Kuyumculardan Levent Çelikoğlu ise "Trabzon hasırı 19 sırası, beş kol gerdanlığı ve küpesi ile birlikte ortalama 540 bin TL bandında. Altın her zamanki gibi yatırımcısını sevindiriyor devamlı yükseliyor. Hasır bileziğe talep fiyatından dolayı eskiye göre azalıyor. Vatandaş daha çok gram altına yatırım yapıyor" diye konuştu.

Düğünlerin vazgeçilmeziydi artık seyirlik oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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