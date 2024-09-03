Görüşmeler tamam! Çinli dev şirket Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapma kararının ardından diğer Çinli şirketlerin de Türkiye'ye ilgisi yükseldi. BYD'nin ardından elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Wetown Electric Group, Türkiye'ye yatırım yapmak için hazırlanıyor.

Wetown Electric Group'un Türkiye'de elektrik dağıtım sistemleri ve yenilenebilir enerji projeleri gibi alanlara yatırım yapması bekleniyor.

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Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan şirketin Adana'nın yanı sıra Denizli'yi de radarına aldığı aktarıldı.

Wetown Electric Group CO yetkilileri, Türkiye'de yapmayı hedefledikleri yatırım planlarını görüşmek üzere Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Wetown Electric Group Başkanı Jiang Wengong, Wetown Electric Group Satış Direktörü Mu Yan, China Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kızılöz, Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İyigün, Tusoft Technology Company Genel Müdür Huzeyfe Benli, DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem yer aldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Yatırım ve iş birliği kanallarının kurulması adına gerçekleştirdikleri ziyaret için Çinli firmanın yöneticilerine teşekkür eden Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlenmesi, gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.