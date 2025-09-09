Goldtag, Seri A Yatırım Turunda 10 Milyon Dolar Aldı

Dijital varlık geliştiricisi Goldtag, RePie Portföy'ün liderlik ettiği ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy'ün katıldığı Seri A turunda 10 milyon dolar yatırımla 50 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

Blok zinciri teknolojisini kullanarak altın, gümüş ve platin gibi değerli madenlerin alım satımını sağlayan ve sistemini farklı platformlara entegre eden dijital varlık geliştiricisi Goldtag, Seri A yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım aldı. RePie Portföy liderliğinde gerçekleşen ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy'ün katıldığı yatırım turunda şirketin değerlemesi 50 milyon dolara ulaştı. Böylece şirket, 2023 yılı kasım ayında aldığı 1,1 milyon dolarlık tohum yatırımdan bu yana 10 kat büyüdü.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bugün itibarıyla 2,2 milyon aktif kullanıcı ayda 1 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en büyük ödeme platformlarından Paycell, MoneyPay, Hepsipay, Papara, AhlPay ve PeP'de entegre olarak hizmet veren şirket, mobil uygulaması üzerinden de kullanıcıların altın, gümüş ve platin alım-satımı yapabilmesini sağlıyor.

Tarım emtiası, enerji ve metal ürünleri yolda

Goldtag Kurucu Ortağı ve CEO'su Dolunay Sabuncuoğlu, "Finansal erişimi sade, güvenli ve sosyal bir deneyime dönüştürüyoruz. Kısa sürede gelen yüksek ilgi, ürün-pazar uyumumuzu ve entegrasyon modelimizin sağlığını doğruluyor" açıklamasını yaptı. "Aldığımız bu yatırımla tokenizasyon altyapımızı devreye alacak, alternatif varlıklara erişimi ölçekli ve regülasyon uyumlu biçimde yaygınlaştıracağız. Değerli madenlerin ötesine geçerek kullanıcılarımıza tarım emtiası (buğday, arpa, mısır), enerji ürünleri (petrol, doğalgaz, elektrik), metaller (bakır, alüminyum, demir) ve güneş enerjisi santralleri gibi alternatif yatırım ürünlerine de erişim imkanı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yatırıma liderlik eden alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy'ün Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, "Girişim ekosistemindeki lokomotif rolümüzü selektif yatırımlarla sürdürüyoruz. RePie Portföy için teknolojiyle derinleşen finansal erişim ve regülasyon uyumu iki temel sütun. Şirket tam da bu iki eksende fark oluşturuyor. Entegrasyon gücüyle ölçekleniyor, uyum standartlarıyla sürdürülebilir bir pazar inşa ediyor. Yeni yatırımla hem Türkiye hem de Orta Doğu'daki büyümesini destekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'da 2 unicorn ile anlaştı

Şirketin 2026'da MENA bölgesinde açılım hedeflediği bilgisini veren Sabuncuoğlu, Orta Doğu pazarında 2 unicorn şirket ile anlaştıklarını duyurdu. "Bunun yanında bankacılık, e-ticaret ve menkul kıymet sektörlerinden 8 şirketle de entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tamamlandığında 40 milyon kişilik bir potansiyel kullanıcı havuzuna erişim sağlayacağız. Hedefimiz aktif kullanıcı sayımızı 2026'da 5 milyon kişinin üzerine çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin mobil uygulaması, değerli maden alım-satımının yanında, kullanıcıların düğün, doğum günü ya da 'altın günü' gibi dijital etkinlikler oluşturabilmesine ve arkadaşlardan altın gibi kıymetli katkılar toplayabilmesine imkan tanıyor. Şirket, kullanıcılarına sadece 1 lira gibi küçük bir miktarla bile altın yatırımı yapma imkanının yanında mesai saatleri dışında da en iyi kur avantajlarından yararlanma imkanı sunuyor. Kullanıcılar altını güncel kurdan bozdurup, TL karşılığını kendi banka hesabına 7/24 aktarabiliyor. İstediği takdirde çeyrek, yarım, tam ve gram olmak üzere farklı birimler üzerinden biriktirmeye devam edebiliyor. Kullanıcıların dijital olarak sahip oldukları kıymetli madenleri fiziki olarak çekebilecekleri bir deneyim üzerinde çalışan şirket, bu proje kapsamında geliştirilen özel makineleri, Türkiye'nin önde gelen mühendislik firmalarıyla birlikte tasarlıyor. - İSTANBUL