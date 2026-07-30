Golden Visa ve vatandaşlık veren ülkeler arasına Fransa da eklendi

VESTA Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Avrupa'da oturum izni ve sonrasında vatandaşlık imkanı veren ülkeler arasına Fransa'nın da eklendiğini kendilerinin de oturum izni danışmanlığına başladığını açıkladı. Narazan, " Fransa, en az 300 bin avro yatırım yapmak kaydıyla önce oturum izni, 5 yıl sonunda da vatandaşlık imkanı sunmaya başladı. Fransa üniversitelerinden mezun olanlar için vatandaşlığa başvurunun hak edilmesi için gereken süre ise 3 yıl olabiliyor" dedi.

Vesta Global, Fransa'daki yatırımcı ve girişimcilere yönelik oturum izni programlarını hizmet ağına ekledi. Program kapsamında uygun yatırım koşullarını sağlayan başvuru sahipleri ve aileleri Fransa'da oturum izni alabiliyor; Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkından yararlanabiliyor ve Fransa'da yaşamak isteyen yatırımcılara çalışma hakkı sunuyor. Fransa'da en az beş yıl fiilen yaşayan ve yasal şartları sağlayan yatırımcılar vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.

Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği üyesi de olan Vesta Global'in Kurucu Ortağı Teuta Narazan, artık yatırımcıların önceliğinin yalnızca ikinci bir oturum kartı almak olmadığına dikkat çekerek, "Çocuklarının Avrupa'da eğitim görebilmesi, işlerini Avrupa pazarına taşıyabilmeleri, gerektiğinde Avrupa'da yaşayabilecekleri bir alternatif oluşturabilmeleri ve yatırımlarını farklı ülkelerde değerlendirebilmeleri önem kazanıyor. Fransa programı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birinde yatırım yaparken aynı zamanda Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım ile Fransa'da yaşama ve çalışma hakkı sunması nedeniyle öne çıkıyor" diye konuştu.

Fransa'nın klasik Golden Visa ülkelerinden farklı olarak yalnızca gayrimenkul yatırımını değil, ekonomiye gerçek katkı sağlayan yatırımları desteklediğini kaydeden Narazan, "En az 300 bin avro tutarında üretken yatırım yapan ve program şartlarını sağlayan yatırımcılar için hem iş geliştirme hem de uzun vadeli oturum planlaması açısından güçlü bir alternatif sunuyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA YATIRIMCILARIN İLGİSİ OTURUM PROGRAMLARINA YÖNELİYOR

Narazan, "Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, eğitim ve yaşam kalitesi beklentileri ile varlıklarını farklı ülkelere yaymak isteyen yatırımcıların sayısını artırıyor. Küresel ölçekte 2025 yılında yaklaşık 142 bin dolar milyonerinin başka bir ülkeye taşınmasının beklendiğini gösteren araştırmalar, ikinci oturum ve alternatif yaşam planlarının artık yalnızca çok dar bir yatırımcı grubunun gündeminde olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'den yatırımcıların da özellikle Avrupa'da yaşam, çocukların eğitimi, Schengen Bölgesi'ne erişim, servetin farklı para birimleri ve getiri alternatifleri ile farklı coğrafyalara dağıtılması amacıyla Golden Visa ve oturum programlarına ilgisi yükseliyor. Türkiye'den gelen talebin en somut örneklerinden biri Yunanistan'da görülüyor. Geçen yıl Türk yatırımcılara verilen Golden Visa izinleri yaklaşık yüzde 160 artması ve 3 bin 300'e yaklaşması Avrupa'da oturum arayışının ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Portekiz'in yatırım yoluyla oturum programında da Türk vatandaşları öne çıkan başvuru grupları arasında bulunuyor" diye konuştu.

'FRANSA KLASİK GOLDEN VİSA MODELİYLE ÇALIŞMIYOR'

Fransa, Portekiz ve Yunanistan gibi gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum hakkı sağlayan klasik Golden Visa programlarından farklı bir modele sahip olduğunu belirten Narazan, "Ülkede yalnızca konut veya ticari gayrimenkul satın almak oturum izni için yeterli olmuyor. Bunun yerine Fransa ekonomisine doğrudan katkı sağlayan yatırımcılar, girişimciler ve yenilikçi projeler Talent oturum izni kapsamında değerlendiriliyor" diye konuştu.

EN AZ 300 BİN AVRO ÜRETKEN YATIRIM

Narazan, "Fransa'daki yatırımcı oturum programının temel koşullarından biri, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak en az 300 bin avro tutarında yatırım yapılması. Bu kapsamda yatırımcıkar Fransa 2030 hedeflerine uygun şirketlere sermaye yatırımı gerçekleştirebiliyor. Başvurunun olumlu değerlendirilebilmesi için yatırımın ekonomik faaliyet oluşturması, istihdam yaratması veya mevcut istihdamın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Narazan, "Türkiye'deki yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına aracılık hizmeti sunan öncü bir kuruluş olarak Fransa programını ilk sunan firma olmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımıza, Fransa Hükümeti'nin uluslararası yatırımcıları çekmek amacıyla Fransız yasası (Loi n° 2016-274) kapsamında oluşturduğu bu program çerçevesinde, KPMG Avocats tarafından bilançoları incelenmiş ve program kapsamına uygun şirket hisselerini içeren yatırım alternatifleri sunuyoruz" diye konuştu.

OTURUM KARTININ SAĞLADIĞI HAKLAR

Narazan, "Program kapsamında uygun bulunan yatırımcılar ve aile bireyleri dört yıla kadar düzenlenebilen ve yenilenebilen Talent oturum izni alabilir. Bu oturum kartı; Fransa'da yaşama, çalışma, çocukların eğitim sisteminden yararlanabilmesi, Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım, eş ve çocukların başvuruya dahil edilebilmesi gibi önemli haklar sunuyor. Fransa'da sürekli yaşamayı tercih etmeyen yatırımcılar da program şartlarını yerine getirdikleri sürece oturumlarını sürdürebiliyor" ifadelerini kullandı.

FRANSA ÜNİVERSİTELERİNDEN MEZUN OLANLARA 3 YILDA VATANDAŞ OLMA İMKANI

Narazan, "Program yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlamıyor. Ancak Fransa'da en az beş yıl fiilen yaşayan, Fransızca dil yeterliliği, topluma uyum ve diğer yasal koşulları sağlayan yatırımcılar ve aile bireyleri Fransız vatandaşlığı için başvuru hakkı elde edebiliyor. Fransa üniversitelerinden mezun olanlar için vatandaşlığa başvurunun hak edilmesi için gereken süre 3 yıl olabiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı