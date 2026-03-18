GMO Başkan Adayı Kahraman: 'Bir gemi mühendisi bir sanayi ordusunu harekete geçirir'

Gemi Mühendisleri Odası Başkan Adayı Osman Kahraman, 29 Mart'ta yapılacak genel kurul öncesinde genç mühendislere yönelik mentorluk ağı, şeffaf burs sistemi, staj ortaklığı ve uluslararası meslek örgütleriyle daha güçlü iş birliklerini içeren proje paketini açıkladı. Kahraman, "Bir gemi mühendisi istihdam etmek aslında bir sanayi ordusunu harekete geçirmektir" dedi.

Gemi Mühendisleri Odası başkan adaylarından Gemi Mühendisi Osman Kahraman, 29 Mart'ta yapılacak genel kurul öncesinde meslektaşlarına yönelik proje ve hedeflerini açıkladı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini hatırlatan Kahraman, deniz taşımacılığının küresel ekonomi açısından kritik rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle denizciliğin stratejik alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Kahraman, gemi inşa ve denizcilik sanayisinin ekonomik bağımsızlık, döviz girdisi ve istihdam açısından önemli potansiyel taşıdığını ifade etti.

Kahraman, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir millet olarak denizcilik bizim için tarihi bir sorumluluk, milli bir mesele ve stratejik bir zorunluluktur. Kendi gemisini dizayn eden, inşa eden, işleten ve klaslayan bir Türkiye, küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşacaktır" dedi.

Gemi mühendisliğinin stratejik rolü

Gemi mühendisliğinin çoğu zaman yalnızca bir tasarım mesleği olarak algılandığını belirten Kahraman, mesleğin çok daha kapsamlı bir mühendislik disiplinini temsil ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Bir gemi mühendisi yalnızca teknik çizim yapan biri değildir. Denizlerin en zorlu şartlarına dayanabilecek bir 'yüzen şehir' tasarlar ve inşa eder. Bu nedenle gemi mühendisliği aslında mühendislik disiplinlerinin zirvesidir."

"Bir çizgi geniş bir ekonomik zinciri harekete geçirir"

Kahraman, gemi mühendisliği istihdamının yalnızca bireysel bir işe alım anlamına gelmediğini, bu mesleğin geniş bir yan sanayi ve hizmet sektörünü de harekete geçirdiğini söyledi.

"Bir gemi mühendisi istihdam etmek aslında bir sanayi ordusunu harekete geçirmektir. Kağıt üzerinde atılan bir çizgi; sac üreticisinden boyacıya, elektrikçiden otomasyon yazılımcılarına kadar birçok farklı iş kolunu etkileyen bir üretim sürecini başlatır" diyen Kahraman, gemi inşa sanayisinde yaratılan her bir doğrudan istihdamın yan sanayi ve hizmet sektörlerinde 6 ila 8 kat dolaylı istihdam oluşturduğunu kaydetti.

Genç mühendislere yönelik proje paketi

Yeni dönemde genç gemi mühendislerinin sektörde kalmasını destekleyecek kapsamlı bir proje paketi hazırladıklarını belirten Kahraman, genç mühendislerin en büyük sorunlarından birinin mezuniyet sonrası doğru rehberlik ve kurumsal destek eksikliği olduğunu söyledi.

Bu kapsamda mentorluk sistemi, burs mekanizması ve staj süreçlerini kapsayan üç temel başlık üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Mentorlukta tek çatı modeli

Farklı mezun dernekleri ve meslek çevrelerinde yürütülen mentorluk çalışmalarının parçalı kaldığını belirten Kahraman, bu yapının GMO çatısı altında bütüncül sisteme dönüştürülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kurulacak özel komisyon aracılığıyla mentorluk sürecinin dijital takip sistemine bağlanacağını, deneyimli mühendislerle genç meslektaşlar arasında sürdürülebilir bilgi ve tecrübe aktarım ağı kurulacağını kaydetti.

Şeffaf burs otomasyon sistemi

Burs ve maddi destek süreçlerinde adalet ilkesini esas alacaklarını belirten Kahraman, daha önce Türk Loydu bünyesinde kurulumunda görev aldığı Burs Otomasyon Sistemi benzeri bir yapıyı GMO'ya taşımayı planladıklarını söyledi.

Kahraman, bu sistem sayesinde bursiyer seçiminin objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve dijital olarak takip edilebilir bir modelle yürütüleceğini, imkanların gerçekten ihtiyaç sahibi genç mühendislere ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Uluslararası iş birlikleri ve yeşil dönüşüm

Kahraman, GMO'nun uluslararası meslek örgütleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi de yeni dönemin öncelikleri arasında gösterdi.

Mevcut CEMT üyeliğinin daha etkin kullanılmasının planlandığını belirten Kahraman, bunun yanında RINA, SNAME ve OECD gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin artırılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Karbon regülasyonları, alternatif yakıt teknolojileri ve sürdürülebilirlik başlıklarının gemi mühendisliği için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kahraman, "Devletimizin çizdiği rotada, Türk Loydu'nun teknik desteğiyle mühendislerimizin uzmanlığını kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Bu görev benim için bir bayrak yarışı"

Gemi Mühendisleri Odası başkan adaylığını mesleğe karşı taşıdığı sorumluluğun bir gereği olarak tanımlayan Kahraman, "Mesleki birikimimizi ortak akıl ve kurumsal iş birlikleriyle birleştirerek veriye dayalı, genç odaklı ve uluslararası alanda daha etkin bir Gemi Mühendisleri Odası oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı