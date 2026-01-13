E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

DHL eCommerce'ün hazırladığı "İşletmelere Özel E-Ticaret Trendleri Raporu", global ölçekte işletmelerin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif olarak kullandığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DHL eCommerce, aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 19 ülkeden 4 bini aşkın e-ticaret işletmesiyle gerçekleştirilen İşletmelere Özel E-Ticaret Trendleri Raporu'nu yayımladı.

Sektördeki dijital dönüşüm ve tüketici alışkanlıklarını ortaya çıkaran rapora göre, global perakendecilerin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif olarak kullanıyor. Bu oran, kendi uygulamaları üzerinden satış yapan işletmelerde yüzde 67'ye, sınır ötesi satış yapanlarda ise yüzde 64'e çıkıyor.

İşletmelerin yüzde 44'ü yapay zeka destekli ürün tavsiyesinde bulunurken, yüzde 32'si artırılmış gerçeklikle ürün tanıtımı yapıyor. Ayrıca işletmelerin yüzde 43'ü gerçek zamanlı stok güncellemesinde, yüzde 25'i ise sesli ticaret özelliğinde yapay zekadan faydalanıyor.

Çevrim içi alışveriş yapan her 10 kişiden 7'si işletmelerin yapay zeka destekli özellikler sunmasını beklediğini belirtirken, bu teknolojiyi kullanmayan perakendecilerin rekabette geriye düşebileceğine işaret edildi.

Türkiye, Instagram kullanımında öne çıkıyor

Global e-ticaret işletmelerin yüzde 87'si en az bir sosyal medya profiline sahip bulunuyor. İşletmelerin yüzde 59'u sosyal medyanın yeni müşteri çekmek için en iyi araç olduğunu düşünürken, yüzde 36'sı bu kanaldan gelir elde ettiğini belirtiyor.

Türkiye, işletmecilerin en çok Instagram kullandığı ülkeler arasında yer aldı. Instagram'ın perakende işletmeleri tarafından kullanımında Hindistan yüzde 71'le ilk sırada gelirken, onu yüzde 67'yle Türkiye ve yüzde 64'le Portekiz izledi. Sosyal medya üzerinden en fazla satış yapılan ülkelerden birinin de Türkiye olduğu kaydedildi.

İşletmeler, sosyal medyada tüketici dikkatini çekmek için yüzde 68 görsel, yüzde 65 kısa formatlı video, yüzde 55 hikaye ve reel paylaşımları tercih ediyor.

B2B perakendecileri pazar yerlerine odaklanıyor

Çok kanallı satış stratejilerinin önemine değinilen raporda, işletmelerin yüzde 74'ünün kendi internet sitelerinden, yüzde 64'ünün pazar yerlerinden, yüzde 33'ünün ise kendi uygulamaları üzerinden satış yaptığı bildirildi.

Gelecek 5 yıl içinde satışların en çok şirketlerin kendi sitelerinde, ikinci olarak pazar yerlerinde artış göstermesi bekleniyor.

Raporda, B2B perakendecilerde ise işletmelerin yüzde 69'unun Amazon üzerinden satış yaptığı, yüzde 75'inin pazar yeri satışlarının 2030'a kadar artmasını öngördüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DHL eCommerce Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Gündüz, tüketici beklentilerini karşılamak ve rekabette öne geçmek isteyen çevrim içi perakendeciler için önemli içgörüler sunduklarını belirtti.

Şirket olarak alışveriş eğilimlerini ortaya koyan raporlarına bir yenisini eklediklerini aktaran Gündüz, "İşletmelere özel bu raporun ortaya koyduğu içgörülerin, sektördeki her oyuncuya yeni fikirler ve yol haritaları sunacağına inanıyoruz. Mikro işletmelerden büyük ölçekli girişimlere uzanan binlerce B2B ve B2C işletmeyle yapılan görüşmeler, pazarın giderek daha fazla çevrim içine kaydığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin yeni teknolojilere hızla adapte olduğunu belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Raporda öne çıkan mesaj çok net, E-ticaret artık doğru veriyi, doğru kanalda, doğru müşteriyle buluşturma sanatına dönüştü. Teknolojiyle dönüşen e-ticaretin geleceği yeni fırsatlarla dolu. Yapay zekayla kişiselleştirilmiş alışveriş, çoklu kanal stratejisi ve doğru sosyal medya kullanımıyla işletmeler, her tıklamada yeni fırsatlar yakalıyor. DHL eCommerce olarak biz de perakendecilere hızlı, güvenli ve sorumlu bir hizmet anlayışıyla destek olmaktan gurur duyuyoruz."