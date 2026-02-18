'Girişimci Şehir Ekosistemleri ve Politikaları: Seul Raporu' kamuoyu ile paylaşıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent, "Girişimci Şehir Ekosistemleri ve Politikaları: Seul Raporu"na ilişkin, " Türkiye'de kalkınma ajansları ekosistemi başta olmak üzere aslında pek çok iş İstanbul'a bakılarak modelleniyor, örnekleniyor. Bu manada Seul gibi dünya çapında girişimcilikte iz bırakmış bir şehri, onun ekosistemini modellemek amacıyla biz yola çıktık." dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Sistem Global Danışmanlık işbirliğiyle hazırlanan "Girişimci Şehir Ekosistemleri ve Politikaları: Seul Raporu" tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu rapor çalışması kapsamında Seul girişimcilik ekosistemi detaylı şekilde analiz edilerek, Türkiye ve İstanbul girişimcilik ekosistemine yönelik uygulanabilir politika, program ve proje önerileri geliştirildi.

Güney Kore'nin ekonomik kalkınma modeli, kamu politikaları, girişimcilik stratejileri ve uluslararasılaşma süreçlerinin kapsamlı biçimde incelendiği raporda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Toplantıda konuşan İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, "Pek çoğunuzun malumu İstanbul Kalkınma Ajansı'nın birkaç ana faaliyeti var. Biz de daha ziyade sağladığımız mali desteklerle biliniriz. Bizim yararlanıcılarımız çağrılı ilanları takip ederler. Ama öte yandan bizim bilgi üretmek gibi kendimize biçtiğimiz bir rol daha var." ifadesini kullandı.

Raporun tanıtımı vesilesiyle bir araya gelindiğini aktaran Taşkent, "Bunun şöyle bir motivasyonu var, Türkiye'de kalkınma ajansları ekosistemi başta olmak üzere aslında pek çok iş İstanbul'a bakılarak modelleniyor, örnekleniyor. İstanbul, pek çok şeyde inisiyatifi ilk ortaya koyan, ilk uygulayan, deneme-yanılma maliyetini de ilk ödeyen oluyor. Bu manada Seul gibi dünya çapında girişimcilikte iz bırakmış bir şehri, onun ekosistemini modellemek amacıyla biz yola çıktık." diye konuştu.

Taşkent, İstanbul'un önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki İstanbul gibi çok genç ve dinamik nüfusu olan, Türkiye'deki üniversitelerin neredeyse dörtte birinin yer aldığı, kurumsal işletmelerin, sermaye yapısının ve ilişkilerinin yoğun olduğu, sadece Türkiye'nin değil bölgenin önemli bir merkezi olan İstanbul'un var olduğu yeri ve seviyeyi yukarı taşımak için iyi örnekler, öğreneceği şeyler var. Seul dediğimizde sadece Güney Kore'nin idari başkentini anlamıyoruz. Kendi bölgesinde pek çok açıdan öncü olmuş, bu işi başarmış bir yeri anlıyoruz."

Yayınlanan raporların iki taraftaki politika yapıcılar için dilerlerse bir altlık olmasını arzu ettiklerini belirten Taşkent, "Çünkü bazı raporlarımız ileride mevzuat düzenlemelerine kadar gidecek etki bırakıyor. Sahadaki uygulayıcılar için de rehber niteliğinde olmasını arzu ederiz." dedi.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ise Güney Kore ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olarak özgün ve köklü ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Lee, şunları kaydetti:

"Günümüzde dünya, yapay zeka devriminin etkisiyle sanayi yapısında köklü bir dönüşüm yaşamaktadır. Robotların insan emeğinin yerini alma sürecinin daha da hızlanması beklenmektedir. Yaklaşık 10 milyon nüfusuyla Güney Kore'nin başkenti Seul 2025 Küresel Girişimcilik Ekosistemi Raporu'nda (GSER) dünya genelinde 300 büyük şehir arasında girişimcilik için en elverişli 8'inci şehir olarak gösterilmiştir."

Seul Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, ileri imalat ve geleceğin mobilite teknolojileri gibi teknoloji temelli girişim alanlarına odaklanarak çeşitli destek politikalarını hayata geçirmektedir. Bugün yayınlanan 'Seul Raporu'nun, Seul'un deneyimlerinin İstanbul'un girişimcilik politikalarına ışık tutmasına katkı sağlamasını, aynı zamanda iki şehir arasında işbirliği imkanı doğurabilecek somut girişim destek örneklerini ortaya çıkarmasını temenni ediyorum."