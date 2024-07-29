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Giresun Ziraat Odası, 2024 Fındık Tahminlerini Açıkladı

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2024 yılı için açıklanan fındık rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kendi çalışmaları sonucunda belirledikleri rekoltesi açıkladı. Giresun Ziraat Odası olarak Türkiye'nin 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini 649 bin 90 ton, Giresun'un tahmini fındık rekoltesini ise 72 bin 200 ton olarak belirlediklerini açıkladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2024 yılı için açıklanan fındık rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kendi çalışmaları sonucunda belirledikleri rekoltesi açıkladı.

Giresun Ziraat Odası olarak Türkiye'nin 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini 649 bin 90 ton, Giresun'un tahmini fındık rekoltesini ise 72 bin 200 ton olarak belirlediklerini açıkladı.

Giresun Ziraat Odası olarak, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun başta olmak üzere fındık üretimi yapılan belli başlı illerde üretici merkezli rekolte tespit çalışması yaptıklarını belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "En doğru ve gerçekçi rekolte tahmini üreticinin kendi yaptığı tahmindir. Atalarımızın ve dedelerimizin dediği gibi 'Rekolte fındık çuvala girdiği zaman belli olur' tarım danışmanlarımız tarafından yapılan çotanak sayımına ve üreticilerimizle yaptığımız birebir görüşme sonuçlarına göre Türkiye'nin 2024 yılı rekoltesi 650 bin tonu, Giresun'un tahmini fındık rekoltesi ise 72 bin tonu geçmez" dedi.

Fındıkta rekolte kaybına neden olan birçok etken var

Karan, fındık rekoltesinde yaşanan düşüşün son yıllarda üründe görülen hastalık ve zararlı böceklerinden kaynaklandığına dikkat çekerek "Son yıllarda fındıkta görülen külleme hastalığı ve son 2-3 yıldır fındıkta en büyük tehlike haline gelen Kahverengi Kokarca fındıkta ürün ve kalite kaybına neden olmaktadır. Külleme hastalığı ve Kahverengi Kokarca zararlısı fındık üretimini düşürmekte ve rekolte kaybına deneden olmaktadır. Ayrıca fındık bahçelerinin yaşlanmış olması ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin bahçelerine gübre ve ilaç atamaması da rekolte kaybının diğer nedenleri arasındadır" dedi.

Kafa karıştıran rekolte tahminleri

İlk olarak Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi'nde (INC) yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu için dünya genelinde 1 milyon 349 bin 200 ton fındık rekoltesi beklendiği, bunun yüzde 785 bin tonunun Türkiye'den geleceği belirtilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ise 2024 yılında fındık üretiminde yüzde 5,4 artış beklediğini belirterek, toplam rekoltenin 770 bin ton olacağını duyurmuş son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yapılan rekolte 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 ton olarak açıklanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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