Giresun Üniversitesi'nin Yarı Otonom İHA'sı TEKNOFEST'te Yarışıyor

Giresun Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST'te yarışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da Giresun Üniversitesinden "Smart Bee" takımı, tamamen üniversitenin desteğiyle geliştirdiği yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İHA "YUNUS" ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alıyor.

"Özellikle rip akıntısı tespit ettiği yerlerde sesli şekilde ikaz ile uyarıyor"

Smart Bee takımından projeye dair bilgi veren Beyza Ceylan, YUNUS'un Türkiye'deki 28 sahil şeridi ve dünyada sıkça görülen ve her yıl yüzlerce insanın suda boğularak ölmesine sebep olan çeken akıntılar (rip akıntı) ile boğulma vakalarına karşı yapay zeka destekli algılamalarda bulunduğunu kaydetti.

Ceylan, YUNUS'un yarı otonom şekilde yapay zeka desteğiyle sahillerde devriye gezebildiğini belirterek, "Özellikle rip akıntısı tespit ettiği yerlerde sesli şekilde ikaz ile kıyıya paralel yüzme uyarısında bulunuyor." dedi.

YUNUS'un sesli komutun yanı sıra hayat kurtaran bir görevi de olduğunu aktaran Ceylan, üzerinde 2 adede veya 50 kilograma kadar ulaşabilen can kurtarma torpidosunun boğulan kişiye fırlatabildiğini ifade etti.

"30 metreye kadar yükselebiliyor"

Takım üyesi Hamza Hasanoğulları da YUNUS'a ait teknik detaylara ilişkin, sistemin görüntü işleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri ile entegreli çalıştığını söyledi.

Hasanoğulları, 3 ayrı teknolojinin kullanıldığı İHA'da gerçek zamanlı nesne tespiti ile derinlik algısı ve geniş görüş açısının büyük avantaj sunduğunu ifade ederek, "30 metreye kadar yükselebiliyor, yaptığımız ölçümlere göre yüzde 90 doğruluk oranı ile rip akıntıları tespit edilebilmektedir." diye konuştu.

İHA'nın 6 pervane ile 120 cm pervane açıklığına sahip olduğunu aktaran Hasanoğulları, "Gövdenin büyük bir kısmı karbon fiberden üretildi ve kalan diğer malzemeler üniversitenin laboratuvarında 3 boyutlu yazıcı ile yapıldı." dedi.

Proje, 1 akademik danışman, 1 öğretim üyesi ve 6 öğrenci ile birlikte yarışmadaki yerini aldı.