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Giresun haber! Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Giresun haber! Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Gelen Giresun haberine göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavru Su bırakıldığı bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesinin Giresun'da da uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, proje dahilinde yürütülen çalışmayla, göletlerde balık popülasyonlarının desteklenmesi ve sportif amaçlı balık avcılığının geliştirilmesi suretiyle kırsal turizme de katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Proje kapsamında, Şebinkarahisar ilçesindeki Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun ili 2022 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tarafından üretilerek, tahsis edilen yavru balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından Kılıçkaya baraj gölüne bırakılmıştır. Doğal bir tür olan sazan balıkları, iç bölgelerimizde sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir."

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

Şebinkarahisar Giresun su Ekonomi Haberler

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