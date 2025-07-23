Giresun Fındık İhracatında Öncü Şehir Olmayı Başardı

Giresun Fındık İhracatında Öncü Şehir Olmayı Başardı
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Doğu Karadeniz'deki fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun'dan yapılırken, ihracat geliri 480 milyon dolara ulaştı. Giresun Ticaret Borsası Başkanı, fındık ihracatındaki artışın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, Giresun, Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den ocak-haziran döneminde yapılan fındık ve mamulleri ihracatından 1 milyar 397 milyon 145 bin 496 dolar gelir elde edildi.

Bölge ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Giresun'dan Ocak-Haziran 2024'te 438 milyon 209 bin 304 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 480 milyon 791 bin 734 dolara ulaştı.

"Fındık ihracatını daha ileri götürmek için çabalıyoruz"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Giresun'un fındık ihracatındaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kentten yapılan ihracatta fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bölük, "Fındık ihracatındaki gelişmeler ve artışlar bizleri memnun eden boyutta. Uzun yıllardır il bazında kaybettiğimiz ihracattaki liderliğimizi yeniden kazanmış olmak bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Bölük, söz konusu başarının yakalanmasında emek veren firmalara teşekkür ederek, "En küçüğünden büyüğüne herkes emek sarf ediyor. İhracatta da bunun karşılığını almış durumdayız. Bundan sonraki yıllarda da fındık ihracatını daha ileri götürmek için çabalıyoruz. İhracattaki payımızı artırmak için borsa olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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