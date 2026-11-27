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Giresun'da devlet destekleri ve ıslah çalışmalarıyla manda yetiştiriciliği gelişirken, kadın üreticiler de sektörde önemli rol üstleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce özellikle 2009 yılından bu yana sürdürülen destekler ve ıslah çalışmaları sayesinde manda yetiştiriciliğinde önemli ilerleme kaydedildi. Manda varlığının 3 bin 974'e ulaştığı Giresun, bu alanda Türkiye'deki 81 il arasında 14. sırada yer aldı.

Bölgede sağlanan desteklerden yararlanan kadın üreticiler, manda sütünü yoğurt, kaymak, yağ ve peynir gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, kentin geleneksel hayvancılık kültürü ve doğal üretim potansiyeliyle önemli bir tarımsal değere sahip olduğunu söyledi.

Manda yetiştiriciliğinin bu değerlerin başında geldiğine işaret eden Yılmaz, manda yetiştiriciliği yapan kadınların yer aldığı işletme sayısının 83 olduğunu aktardı.

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının 2009 yılından bu yana sağladığı destekler ve yürütülen ıslah çalışmalarıyla geçmişte azalma eğilimi gösteren manda yetiştiriciliğinin yeniden geliştiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın 2009 yılından bu yana sağladığı destekler ve yürüttüğümüz ıslah çalışmaları sayesinde geçmişte azalma eğilimi gösteren manda yetiştiriciliğini korumayı ve yeniden geliştirmeyi başardık. Bugüne kadar yetiştiricilerimize bu alanda yaklaşık 57 milyon lira nakdi destek sağlandı. Bugün ise bu çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıyoruz." dedi.

Giresun Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi finansmanı ve yetiştiricilerin katkılarıyla hayata geçirilen "Damızlık Manda Boğası Dağıtım" projesi kapsamında üstün verim özelliklerine sahip 25 Anadolu manda boğasının 25 yetiştiriciye dağıtıldığını aktaran Yılmaz, projenin hayvan varlığının genetik kalitesini yükseltmeyi amaçladığını kaydetti.

"Tarımı yalnızca bugünün üretimi olarak görmüyoruz"

Projenin yalnızca hayvan dağıtımından ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız süt verimi yüksek yavrular elde etmek, manda sütü üretimini artırmak ve bu sütten elde edilen yoğurt, kaymak gibi katma değerli ürünlerle yetiştiricilerimizin gelirini yükseltmektir. Biz tarımı yalnızca bugünün üretimi olarak görmüyoruz. Üretim kapasitesini geliştiren, kaliteyi yükselten, kırsalda istihdamı ve üreticinin kazancını artıran sürdürülebilir bir kalkınma alanı olarak değerlendiriyoruz."

Kadın işletmelerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Bu anlayışla Giresun'da fındıktan hayvancılığa, arıcılıktan su ürünlerine kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya ve ilimizin tarımsal potansiyelini ekonomiye kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın üreticilerin kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla yararlanabilmesi için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayvancılık ve diğer alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Giresun'umuzda kırsal kalkınma destekleri kapsamında kadınlarımıza projelerde kesinlikle pozitif ayrımcılık yaptığımız, proje puanlama kriterlerinde de ekstra puan verdiğimiz yetiştiricilerimizin başında geliyor. Hem kadın hem de genç olunması hibelerimizden faydalanma oranlarını ciddi manada artırıyor. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında başvurduğunuz alanda alacağınız yüzde 60 hibe, yüzde 70'e çıkıyor."

Bir manda ile başladığı yetiştiricilikte hayvan sayısını 10'a çıkardı

Keşap ilçesine bağlı Dokuztepe köyünde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Çiğdem Toka da manda yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Bu işe bir hayvanla başladığını anlatan Toka, devlet destekleri ve eşinin katkısıyla hayvan sayısını 10'a çıkardığını ifade ederek, "Şu anda yerimiz kısıtlı. İleriye dönük olarak alanımı genişletmek istiyorum. Hayvan sayısını artıracağım." dedi.

Yetiştiricilikte hedeflediği noktaya ulaşmaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Toka, hayvanlarından elde ettiği sütleri yoğurt, yağ ve peynire dönüştürdüğünü, ürünlerini yörede pazarladığını kaydetti.

Toka, sağlanan desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA