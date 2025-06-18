Giresun'da Fındık Tarımını Koruma Mücadelesi: Samuray Arıları Doğaya Salındı

Giresun'da fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmesi için üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık verimini ciddi şekilde düşüren istilacı kokarca böceğe karşı mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemleri yürütülüyor. Kısa ve orta vadede mekanik ve kimyasal mücadele çalışmaları sürerken, uzun vadede etkili sonuçlar elde etmek amacıyla biyolojik mücadele başlatıldı. Bu kapsamda Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından üretilerek doğaya salınan samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Düzköy'de düzenlenen törene katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikte samuray arılarını fındık bahçelerine saldı.

Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Mekanik ve kimyasal mücadele nihayetinde kısa ve orta vadeli bir çözüm sunuyor. Uzun vade de ise biyolojik mücadele devreye giriyor. Malumunuz doğa bir denge üzerine kurulu. Her zehrin bir panzehri var. Kokarca da istilacı bir tür. Bu istilacı türünde panzehri samuray arısı salınımıdır. Samuray arısı küçük bir arı nihayetinde. Bu arı kokarcanın lavralarını yakalıyor, lavradan beslenerek kendi yumurtasını yerleştiriyor. Böylece kokarcanın çoğalmasını önlüyor. Uzun vadede biyolojik mücadeleyi organik olmasından dolayı son derece önemsiyoruz. Bunların yanı sıra Giresun'da bütün metruk mekanlar, boş ahırlar, samanlıklar ve serentilerin hepsi ilaçlandı. Gözlemlediğim kadarıyla bu seneyi atlatabilirsek ve çalışmalar arzu ettiğimiz şekilde tecelli ederse çiftçimizin alın teri olan fındığı korumak için mücadele edeceğiz. Kokarca hem sebze hem meyve gibi bütün tarım ürünlerini hedef alabiliyor. Fındıkta Karadeniz'in stratejik bir ürünü. Aynı zamanda tarım açısından hem ihracat açısından hem de tarıma dayalı sanayimiz açısından son derece önemli bir ürün. İnşallah kokarcanın bertarafını hep birlikte sağlayacağız. 90 bin samuray arısının salınımını gerçekleştireceğiz. Fındık üretim potansiyeli olan tüm ilçelerimizde ve mekanlarımızda samuray arısı salınımı yapacağız. Fındık Araştırma Enstitümüz diğer vilayetler için de samuray arısı üretimine devam ediyorlar" diye konuştu.

2025 yılı içerisinde il genelinde toplam 90 bin samuray arısı doğaya salınmış olacak. Samuray arısı salımı, Giresun'un yanı sıra Trabzon, Artvin, Rize ve Gümüşhane gibi kahverengi kokarcanın yoğun olduğu diğer illerde de gerçekleştirilecek.

Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Kaymakamı Selin Sarı, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, ziraat odası başkanları, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı. - GİRESUN