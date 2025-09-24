Haberler

Giresun'da Fındık Fiyatları Stabil Seyrediyor, Tüccarlar Arasında Farklı Görüşler

Giresun'da Fındık Fiyatları Stabil Seyrediyor, Tüccarlar Arasında Farklı Görüşler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da fındık fiyatları geçtiğimiz hafta 330 TL seviyesinde sabit kalırken, tüccarlar ihracata bağlı olarak fiyatların değişkenlik göstereceğini ifade ediyor. Bazı tüccarlar fiyatların yükselebileceğini öngörürken, bazıları ise tedirginlik yaşıyor.

Giresun'da fındık fiyatları geçen haftaya göre stabil seyrederken, tüccarlar arasında farklı görüşler öne çıktı. Bazı tüccarlar fiyatların ihracata bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, bazıları ise fiyatların rekor seviyelere ulaşacağını ileri sürdü.

Fındık hasadının sona ermesiyle birlikte serbest piyasadaki alım fiyatları tartışma konusu oldu. Giresun'daki fındık tüccarları, fiyatların geçtiğimiz hafta 330 TL seviyesinde olduğunu, fındığın bu hafta ise randımanına göre 300 ila 340 TL aralığında işlem gördüğünü belirterek, ihracatta söz sahibi Ferrero'nun alım fiyatına göre fiyatların şekilleneceğini ifade etti. Fındık tüccarı Hasan Himtaş, fiyatların şimdilik yatay seyirde olduğunu söyleyerek, "Geçen hafta fiyatlarımız 330 TL civarındaydı. Bu hafta da yine 330 TL ile başladık. Ancak Ferrero'nun fiyat açıklamasını bekliyoruz. Söylentilere göre 260 TL civarında bir fiyat açıklayacağı konuşuluyor. Bu nedenle alımlarda tedirginiz. Şu anda fındığı randımanına göre 300 ila 340 TL arasında alıyoruz ama satarken ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

"Fiyatlar ihracatta talebe göre yükselebilir"

Serbest piyasada fiyatların değişken olduğuna dikkat çeken Sami Gündoğdu ise, "Yeni haftaya fındık fiyatları 330-340 TL arasında başladı. Şu anda 340'a kadar alım var. Fındık işi belli olmaz, tamamen arz-talep meselesi. Çarşıya az fındık gelmesi fiyatları etkileyebiliyor. Bu nedenle net bir fiyat söylemek mümkün değil. Özellikle de fındık fiyatını ihracat rakamları belirleyecektir" şeklinde konuştu.

"Fındık fiyatı rekor kıracak"

Fiyatların yükseleceğini ileri süren fındık tüccarı Hayrettin Karabulut, "Sezon üretici açısından umut verici. Fındık sektörü bu yıl beklentilerin üzerinde olacak. Geçen hafta 330 TL iken, bugün 340 TL'den işlem gördü. Ama önümüzdeki günlerde 350, hatta 400 TL'ye kadar çıkmasını bekliyoruz. İleride 13 doların üzerinde fiyat görebiliriz. Bu sene fındığın rekor kıracağına inanıyorum. Üreticinin yüzü gülsün, bizim en büyük isteğimiz bu" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.