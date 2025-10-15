Gıda sektörünün 'En Yenilikçi' projeleri ödüllendirildi

Gıda İnovasyon Zirvesi & Gıda Plus Ödülleri, bu yıl 14 Ekim tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi atmosferinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gün boyunca inovasyon odaklı paneller ve ilham verici sunumlara ev sahipliği yapan zirvenin ardından, akşam düzenlenen Gıda Plus Ödülleri Seremonisi ile gıda sektöründe fark oluşturan yenilikçi çalışmalar taçlandırıldı. 70 kişilik uzman jüri tarafından değerlendirilen projeler, 35 farklı kategoride ödüllendirildi.

Türkiye, gıda sektöründeki bölgesel liderliğini bir kez daha gözler önüne seren prestijli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 4'üncü Gıda İnovasyon Zirvesi & Gıda Plus Ödülleri, 14 Ekim tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi atmosferinde büyük bir katılımla ve görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Bu yılın mottosu olan "Tarım ve Gıda Sektöründe Bölgesinde Lider Ülke Türkiye", ülkenin sektöre yön veren vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını güçlü bir şekilde yansıttı.

Gıda sektöründe inovasyon ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Zirvede, inovasyonun üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde maliyetleri düşürme ve kaliteyi arttırmadaki rolü ele alındı. Yapay zeka, dijitalleşme ve veri analitiği gibi teknolojilerin, sadece operasyonel verimliliği arttırmakla kalmayıp aynı zamanda iş süreçlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirdiği örneklerle paylaşıldı. Sürdürülebilir hammadde tedariği ve sorumlu tedarik zincirleri, geleceğin gıda güvenliği için kritik olarak vurgulanırken, bu yaklaşımların şirketlerin uzun vadeli rekabet avantajı oluşturmasında da belirleyici olduğu ifade edildi. Katılımcılar ayrıca, markalaşma ve katma değerli ihracatta inovasyonun, ürün tasarımı, Ar-Ge ve pazarlama stratejileri ile entegre edilmesinin önemine dikkat çekti. Hızla değişen tüketici trendleri ve bitki bazlı, fonksiyonel veya kişiselleştirilmiş ürün taleplerinin, Türkiye'nin gıda sektöründe hem iç hem de dış pazarlarda rekabet avantajı elde etmesi için yenilikçi stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi. Bu bağlamda, sektörün geleceği, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir yaklaşımlarla şekillenecek bir yol haritasına işaret ediyor.

"Hedefimiz, globalde 5 Türk markasının yer almasını sağlamak"

GiFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş, zirvede yaptığı konuşmada, "Geleceğin gıdalarını arayan yeni nesil tüketicilere sunulan fırsatlar giderek önem kazanıyor. Bu nedenle açlık ve yeterli beslenme odaklı stratejiler yerine, besleyici, sağlıklı ve katma değerli gıdaya odaklanmamız gerekiyor. Dünyada 2,6 milyar insan sağlıklı diyete erişemiyor ve tarım ile gıda tedarik zincirinde değerin yüzde 73-93'ü çiftlikten sonra üretiliyor. Özellikle ABD pazarında, tüketicilerin üçte ikisi gıda satın alırken sağlığı en önemli kriter olarak dikkate alıyor. Bu bağlamda 2030 hedeflerimiz; gıda ihracatını 60 milyar dolara çıkarmak, işlenmiş ürün oranını yüzde 70 seviyesine ulaştırmak ve Global Top 100'de 5 Türk markasının yer almasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Sektörde değer zincirini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Katma değer oluşturmanın beş altın kuralına dikkat çeken Serttaş, "Katma değer oluşturmanın temel unsurları beş başlıkta toplanıyor. İlki, ürünlerin özgünlüğünü ve güvenilirliğini öne çıkaran coğrafi işaret ve marka stratejisi. İkincisi, tüketiciye sağladığı ek fayda ile öne çıkan fonksiyonel gıda devrimi. Üçüncüsü, doğru markalaşma stratejileri sayesinde ürünlerin fiyatını yüzde 25-44 oranında arttırabilme potansiyeli. Dördüncüsü, komşu pazarlarda premium bir konum elde ederek rekabet avantajı sağlamak. Son olarak, sürdürülebilirlik sertifikaları ile hem çevresel hem de toplumsal sorumluluklar destekleniyor. Tüm bu unsurları bir araya getirerek, 2030 vizyonumuz olan 'Bilimle Yaratılan Gelecek' kavramını hayata geçirerek sektörde değer zincirini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

35 kategoride 'En Yenilikçi Ürünler' ödüllendirildi

35 farklı kategoride ödüllerin verildiği 2025 Gıda Plus Ödülleri Seremonisi, zirvenin ardından düzenlendi. Gıda sektöründe öne çıkan projeler, şirketler ve bireyler; yenilikçilik, sürdürülebilirlik, ihracat başarısı ve sosyal sorumluluk alanlarında ödüllendirildi. Alanında uzman 70 değerli jüri tarafından belirlenen kazananlar arasında; gıda ve içecek ambalajından bitki bazlı ürünlere, fonksiyonel gıdalardan gıda okuryazarlığı girişimlerine kadar geniş bir yelpazede inovatif markalar yer aldı.

2025 Gıda Plus Ödülleri kazananları şöyle:

En Yenilikçi Sporcu Gıdası: İçim Süt- İçim Fit Protein Kakaolu Puding

En Yenilikçi Gıda Atık Azaltma Ürün/ Girişimi: Migros - Yeşil Etiket

En Yenilikçi Gıda Satış Yeri: Macrocenter - Homemade Reyonları

En Yenilikçi Tüketici Bilgilendirme Uyarısı: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü - Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması - İSTANBUL