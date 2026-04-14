Hasat sonrası gıda kaybı Ankara'daki panelde ele alındı

Türkiye'de hasat sonrası yaşanan gıda kayıpları ve israfının ele alındığı "Akıllı Tarım : Hasat ve Hasat Sonrası Kayıplar Paneli" gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan Ajans Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Türkiye'de gıda israfının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Kalkan, Ajans olarak hem Ankara'da hem de ulusal ve küresel bazda sorunlara çözüm üretmeye çalışan ve bunları bir politika belgesi olarak karar vericilere ileten bir kurum olduklarını belirtti.

"Farklı alanlarda kalkınmaya ilişkin projelerimiz devam ediyor"

Kalkan, tarladan sofraya olan süreçte verimin artırılabilmesine ilişkin çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu programla da tarladan sofraya kısmında nerede yanlış yapıyoruz, bunları ortaya koyalım istiyoruz. Tarım teknolojilerinin geldiği nokta bambaşka. Bunu ülkemize nasıl uygulayabiliriz, buna bakıyoruz. Bunun gibi çok farklı alanlarda kalkınmaya ilişkin projelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda Bakanlığımızın kabul ettiği Kalecik, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Çubuk ve Çankaya'nın kırsal mahallelerinde il tarım müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde bir proje olacak. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 1300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Buradan çıkacak politika belgesi bizim yeni projelerimiz açısından da yeni bir kapı açacak."

"Türkiye su kıtlığı çeken ülke konumuna giriyor"

Kalkan'ın konuşmasının ardından düzenlenen panelde söz alan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uzmanı Aslıhan Denge de 2020'de başlattıkları "Gıdanı Koru" kampanyasıyla Türkiye'de gıda kaybı ve israfını azaltıcı tedbirlerle, farkındalığı artırmak olarak yola çıktıklarını söyledi.

Denge, bu kapsamda ulusal strateji belgesi ve 96 eylemden oluşan plan yayınladıklarını, eylem planının içinde hasat ve hasat sonrası kayıpların da mevcut olduğunu bildirdi.

Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farktaki bilinirliği yüzde 20 artırdıklarına dikkati çeken Denge, "Medyadaki görünürlüğümüzü artıracak, gıda israfını azaltma yöntemlerine dikkat çekecek konuları işledik. Ayrıca özel sektöre yönelik, bal, alkolsüz içecek, süt ve süt ürünleri gibi sektörler için de yine gıda kaybını azaltıcı tedbirleri içeren kılavuzlar geliştirdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uzmanı Burçak Yüksel de Türkiye'nin su kıtlığı çeken bir ülke konumuna girme noktasında olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden gıda kaybı ve israfının önlenmesi aslında bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Demir ise artık akıllı tarım uygulamalarına geçildiğini belirterek, Türkiye'deki seralarda bu uygulamaları görmeye başladıklarını söyledi.