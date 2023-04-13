GETAM için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı iş birliği protokolü imzaladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından, ÇEVKO Vakfı ortaklığında hayata geçirilen "Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi (GETAM)" için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı arasında oluşturulan protokol düzenlenen bir törenle imza altına alındı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından, ÇEVKO Vakfı ortaklığında hayata geçirilen "Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi (GETAM)" için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı arasında oluşturulan protokol düzenlenen bir törenle imza altına alındı.

ÇEVKO Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kendi alanında Türkiye'de bir ilk olan merkez, Coca-Cola İçecek ve Unilever'in katkıları ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle kuruldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ortaklığında, Coca-Cola İçecek AŞ ve Unilever San. ve Tic. AŞ'nin katkıları İstanbul Kalkınma Ajansı, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programına yapılan başvurunun kabulü ile hayata geçen GETAM ile ilgili iş birliği protokolü, düzenlenen törende imza altına alındı.

Uluslararası ve ulusal standart ve akreditasyon kuralları esas alınarak kurulan GETAM, kendi alanında Türkiye'de bir ilk oluşturuyor. Merkezde, ambalajların geri dönüştürülebilir olup olmamasından kompostlanabilirliğine, içerdiği geri dönüştürülmüş madde oranından biyobozunurluğuna kadar birçok alanda testler gerçekleştirilebilecek.

GETAM ile ilgili iş birliği protokolü, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan merkezde düzenlenen törende, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bestami Özkaya, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer tarafından imzalandı. İmza töreni, YTÜ öğretim görevlileri ve ÇEVKO Vakfı yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

-"Merkezin ana hedefi çevre dostu bir toplum oluşturmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, özel sektörle iş birliği yapmak, omuz omuza vermek ve özel sektörün sorunlarına çözüm üretmenin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin başarılı olduğu konular arasında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de sektör duayenleriyle çok önemli bir merkez için iş birliği yapıyoruz. ÇEVKO Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde hayata geçen GETAM'ın, hem iş dünyası hem de bilim dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Merkezin ana hedefi, atıkların azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması yoluyla çevre dostu bir toplum oluşturmaktır. Merkezde geliştirilen teknolojiler sayesinde, atıkların geri dönüştürülmesi daha verimli ve ekonomik hale gelmektedir. Ayrıca, geri dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin de kullanımı ile atık miktarı azaltılmaktadır. Merkezde yürütülen çalışmalar, sıfır atık, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye'nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında öncü bir rol üstlenerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır."

"GETAM küresel pazarlarda da söz sahibi olacaktır"

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar ise teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek, disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek, milli bilgi birikiminin geliştirilmesi esaslı bu merkezin, Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa hizmet verebilmesinin yanı sıra ilgili tüm uluslararası gerekliliklerin de sağlanacak olmasından hareketle küresel pazarlarda da söz sahibi olacağını bildirdi.

Yayalar, şunları kaydetti:

"Böylesine değerli bir projede ülkemizin en saygın eğitim ve araştırma-geliştirme kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz. Sayın rektörün şahsında Yıldız Teknik Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında verilen destekle GETAM projesinin hayata geçmesini sağlayan İstanbul Kalkınma Ajansı'na, proje destekçisi Vakıf üyelerimiz Coca-Cola İçecek ve Unilever'e şükranlarımı sunuyorum."

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya da "GETAM, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda atıkların azaltılması ve kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için çalışmaktadır. Merkez, Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalığı arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ise "ÇEVKO Vakfı ve YTÜ iş birliğinde kurulan Türkiye'nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM, özellikle geri dönüşüm alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması, akademik bilgi birikiminin sağlanması ve sanayinin taleplerinin karşılanması bakımından yenilikçi, çevre ile daha dost ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu merkezin, ülkemize yararlı olmasını ve bu alandaki çalışmalara öncülük etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.