Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Üretim Sanayiye Katkı Sağlayacak

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yatırımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer, sürdürülebilir üretimin ve geri dönüşümün sanayiye katkısını değerlendirdi.

Kağıt, oluklu mukavva, hijyenik kağıt ve kağıt ambalaj teknolojileri sektörlerini bir araya getiren fuarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ciğer, Türkiye'nin kağıt üretimindeki artan potansiyeline dikkat çekti. Ciğer, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşümün sektörün geleceğinde belirleyici olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin bu alandaki adımlarının küresel rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Sanayide üretim kapasitesini yükseltmek için farklı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ciğer, ihracat hedefleri ve sektördeki yeni dönem planları hakkında da bilgi verdi. - KÜTAHYA