Genç İhracatçılara Ödül Desteği

Genç MÜSİAD tarafından hayata geçirilen, Türkiye'de ilk ve tek olan Altın Konteyner İhracat Ödülleri, her yıl 35 yaş altı genç ihracatçılara yönelik olarak düzenleniyor. Bu yıl beşinci kez düzenlenen etkinlik genç ihracatçıların başarılarını görünür kılmak ve ülkenin ihracat vizyonuna katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yılki programda, 15 farklı kategoride 50'den fazla ödül sahiplerini buldu. "İhracatın İncisi Ödülü" ile kadın ihracatçılar, "Yeşil İhracat Ödülü" ile sürdürülebilirlik vizyonu, "Parlayan Teknoloji" ve "Hizmet İhracatı" ödülleri ile geleceğin iş alanları öne çıkarılıyor.

Gençlerin ihracat kabiliyetlerini artırmayı ve ülke ekonomisinde yüksek cirolu işler başardıklarını görünür kılmayı hedefleyen bu program, iş dünyası nezdinde büyük bir önem taşıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin 35 yaş altı genç ihracatçılarına yönelik ilk ve tek program olan "Altın Konteyner İhracat Ödülleri"nin gençlerin uluslararası pazarlarda daha etkili rol almalarını teşvik ettiğini ifade etti.

Ağar, gençlerin emeğiyle yaptığı bu etkinliğin Genç MÜSİAD'ın bugün büyük bir kurumsal kapasiteye ulaşmasına da katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 60 bin işletmeyi temsil eden MÜSİAD'ın en dinamik parçası Genç MÜSİAD, gençlerimizi iş hayatına hazırlamak amacıyla emin adımlarla ilerliyor. MÜSİAD çatısı altındaki firmalarımız ülkemizin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımıza istihdam imkanı sağlarken dürüstlükleri ve güvenilir olmalarıyla da ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor.

Bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için harcama prensibiyle hareket eden MÜSİAD Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlar yapan, örnek başarılara imza atan üyeleriyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda da bizlere her zaman en büyük desteği veriyor. Bakanlık olarak Türk ticaret ve sanayi hayatına büyük hizmetlerde bulunan MÜSİAD ile yakın bir işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ticaret Bakanlığı olarak her zaman olduğu gibi genç ihracatçıların yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getiren Ağar, "İhracatın hazırlık aşamasından markalaşma seviyelerine kadar tüm kademelerinde güçlü destekler sağlıyoruz." dedi.

"Net ihracatçı olmazsak, ihtiyaç duyduğumuz dövizi, yüksek faizle borçlanarak sağlarız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de nezih ve anlamlı ödül törenini ihdas eden ve başarıyla sürdüren Genç MÜSİAD'ı hem bu nedenle hem de başarılı organizasyonu sebebiyle kutladığını söyledi.

Genç girişimcilerin üzerinde büyük bir mesuliyet olduğunu aktaran Avdagiç, hiçbir nesle nasip olmayan imkanlarla yetişen, bilgi ve imkanlarla yola çıkma fırsatı yakalayan gençlerin Türkiye'nin ihracatını yeni bir ufka, yeni bir seviyeye ulaştırmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Avdagiç, Altın Konteyner Ödülleri'nin temsil ettiği genç girişimcilerin, Türkiye'yi net ihracatçı yapacak olan kitle olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Net ihracatçı olmazsak, ihtiyaç duyduğumuz dövizi, yüksek faizle borçlanarak sağlarız. Net ihracatçı olmazsak, yeterli sermaye birikimini oluşturamadığımızdan yabancı sermayeyi dört gözle beklemekten başka çaremiz kalmaz. Net ihracatçı olmazsak, halkımızın refahını artırmak, kalkınmamızı yeni ufuklara taşımak için ayıracağımız kaynaklarımızı dışarıyı akıtmak mecburiyetinde kalırız. Net ihracatçı olmazsak, ülkemizi gelişmiş ülkelerin büyük pazarı yaparız."

"Güç dengelerinin hızla yer değiştirdiği bir dönemdeyiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ise dünyanın bugün tarihi bir kırılımın eşiğinden geçtiğini belirterek, küresel düzenin sarsıldığı, ittifakların yeniden şekillendiği, güç dengelerinin hızla yer değiştirdiği bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Özdemir, bölgenin lider ülkesi olarak Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen barışın ve adaletin tek güçlü temsilcisi konumunda olduğunu ifade ederek, "Kendini bugünlere hazırlamış güçlü Türkiye'nin tam da merkezindesiniz. Hayalleriniz, sadece sizin değil, belki de dünyanın yarınını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül almaya hak kazanan tüm gençleri tebrik ettiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ama ben ödül alanlardan daha çok almayan ya da deneyip de ödüle hak kazanacak kadar başarılı olamayan gençlerimize seslenmek istiyorum. Bilim, teknoloji, ticaret ve sanat gibi hayatın her alanında sınırları zorlayanlar, mutlaka bir hayalle yola çıkmış, 'olmaz' denilenleri 'olur'a çevirmiş kişilerdi. Siz de alışılmışın dışına çıkacak cesareti bulduğunuzda, sadece kendi hayatınızı değil, etrafınızdaki dünyayı da değiştirebilirsiniz. Ama tabi bunun için hayal kurmak yetmez, onu gerçekleştirmek için vizyon gerekir."

"15 farklı kategoride 32 isim ödüle layık görüldü"

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta da "Altın Konteyner" yolculuğunun 5 yıl önce büyük bir ideal ile başladığını belirterek, genç ihracatçıların marifetlerini iltifatlandırmak, yeni yola çıkacaklara cesaret vermek, ilham olacak hikayeleri gün yüzüne çıkarmak için yola koyulduğunu ve bugün programın bir marka haline geldiğini kaydetti.

MÜSİAD üyeliğini gözetmedikleri bu programda 35 yaş altı tüm genç ihracatçılara kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade eden Usta, "Geride bıraktığımız 5 yılda binlerce başvuru aldık. Bugüne kadar yaklaşık 100 gencimiz, Altın Konteyner sahibi oldu ve her biri, genç ihracatçılara ilham kaynağı oldu." şeklinde konuştu.

Usta, bu yıl da yüzlerce başvuruyu titizlikle incelendiklerini kaydederek, "15 farklı kategoride 32 isim ödüle layık görüldü. 'En Genç İhracatçı'dan 'İhracatın İncisi'ne, 'Parlayan Teknoloji'den 'Yeşil İhracat'a kadar birçok kategoride verilen bu ödüller, aslında gençlerin dünyaya açılan kapılarıdır." açıklamasın yaptı.