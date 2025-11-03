Haberler

Genart Medya, Aleph Olarak Yeniden Markalaşıyor

Türkiye'de 2009 yılında kurulan Genart Medya, 2021'de Aleph Group'a katılarak artık Aleph adı altında hizmet vereceğini duyurdu. Bu değişim, global dijital reklamcılık ve ödeme sistemleri alanında Türkiye pazarında etkinliği artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'de 2009'da kurulan ve 2021'de Aleph Group çatısı altına katılan Genart Medya, yoluna Aleph adıyla devam edeceğini duyurdu.

Global ekibiyle medya, eğitim ve ödeme sistemleri alanlarında hizmet veren Aleph, stratejik bir adım attı. Genart Medya artık Aleph adıyla faaliyet gösterecek.Bu yeni süreçte, Genart Medya Aleph'in dijital reklamcılık, ödeme ve eğitim çözümlerinin Türkiye gibi stratejik bir pazarda etkinliğini artırmasını sağlaması ve Aleph'in pazardaki konumunu güçlendirmesinde kilit rol oynaması hedefleniyor.

Genart Medya'nın Aleph adı altında yeniden markalaşmasına yönelik avantajları şirket tarafından şöyle ifade edildi:

"Benzersiz global erişim. Aleph, 60'tan fazla global iş ortağıyla birlikte çalışıyor; 26.000'den fazla reklamveren aracılığıyla milyarlarca tüketiciye ulaşarak yerel işletmelere büyüme fırsatı sunuyor.

"Güçlü yerel uzmanlık. 1.500'den fazla uzmanı bir araya getiren global ekibiyle Aleph, bölgesel operasyonların başarısını destekleyen kapsamlı yerel içgörüler ve yayıncı ilişkileri sağlıyor

"Sürekli büyüyen dijital ekosistem. Sektör lideri Aleph; Amazon, Criteo, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X gibi dev platformlarla ortaklık kurarak en güncel ve en etkili dijital çözümleri müşterilerine ulaştırıyor."

Aleph Türkiye Yönetici Ortağı Burak Yılmaz (Genart Medya'nın Kurucu Ortağı) şöyle dedi:

"Aleph olarak yeniden markalaşmamız, yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil. Bu, yerel uzmanlığımızı global yeteneklerimizle birleştirme vizyonumuzu temsil ediyor. 2009 yılından beri Türkiye'de dijital medya alanında varız, bu alanda öncülük ediyor ve liderliğimizi sergiliyoruz. Portföyümüzde şu anda X, Pinterest, Spotify ve Criteo gibi markalar bulunuyor ve daha fazlası da eklenecek."

Aleph'in Kurucusu ve CEO'su Gaston Taratuta ise şunları söyledi:

"Genart Medya'yı resmi olarak Aleph çatısı altına dahil ederek, dünyanın önde gelen dijital platformlarıyla Türkiye'nin dinamik pazarı arasında doğrudan ve çok daha güçlü bir köprü kuruyoruz. Bu adım sayesinde birlikte daha etkili çalışacak, Türkiye'deki dijital dönüşümü hızlandırma hedefimizi daha kararlı biçimde hayata geçireceğiz."

