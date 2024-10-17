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Gediz Tarhanası Ankara'da Satışa Sunuldu

Gediz Tarhanası Ankara'da Satışa Sunuldu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinin coğrafi işaretli tarhanası, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk'ün çabalarıyla Ankara Atatürk Orman Çiftliği mağazasında satışa sunuldu. Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen tarhananın tanıtım faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinin ünlü tarhanası, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk'ün girişimleri ile Ankara Atatürk Orman Çiftliği satış mağazasında yerini aldı.

Erdoğmuş köyünde bulunan Gediz Elif Ana kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimi gerçekleştiren tarhana Ankara'da bulunan Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan mağazada satışa sunularak Ankaralıların beğenisine sunuldu. Yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirten Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, "Tarhanamız Atatürk Orman Çiftliği Mağazasında satışa çıktı. Coğrafi işaretli tarhanamızı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtma faaliyetlerimize devam ederek Gediz tarhanasının hak ettiği değere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kütahya İl Tarım Müdürü Dr. Emre Yeniay'a teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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