Gedik Piliç, Avrupa Birliği'ne İhracata Başladı

Türkiye'den AB ülkelerine ihracat yapan ilk tavuk firması Gedik Piliç, Hollanda ile başladığı ticaretine diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile devam ediyor.

İhracatın başlamasının ardından AB ülkelerinden yoğun ilgi gören Gedik Piliç ürünleri, kısa sürede birçok AB ülkesi raflarında yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, AB'ye ihracat vizesi almasının ardından bir ilke daha imza attı. 2020 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını gösteren Gedik Piliç, Türkiye'den AB'ye ilk piliç eti ihracatına da imzasını atarak kanatlı eti sektörüne öncülük yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılıp, 2024 yılının Aralık ayında sonuçlanan çalışmalar doğrultusunda Avrupa Birliği'ne (AB) kanatlı eti ihracatı yapmak için yetki belgesi alan Gedik Piliç, AB ticaretine ısıl işlem görmüş piliç ürünleri ile Mayıs 2025'de Hollanda'yla başladı.

Gedik Piliç, Türkiye'den AB ülkelerine Mayıs ayı içinde gerçekleşen ilk ihracatın ardından ürünlerinin kalitesi, lezzeti ve operasyon yönetimi ile Hollanda'daki iş ortaklarından tam not aldı.

"Tüm AB'ye ürün göndereceğiz"

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Gedik Piliç ürünlerinin Hollanda'daki başarısının ardından diğer AB ülkelerinden de yoğun ilgi gördüğü tespit edildi. Bu doğrultuda yeni iş birlikleri geliştirilen ülkelere ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gedik Piliç her zaman ilklerin firması. Bundan 5 yıl öncesinde Çin'e ilk ihracatı yapan Gedik Piliç'ti. Bugünde Avrupa'ya ilk ihracatı yapan yine Gedik Piliç'tir. Avrupa'ya ihracat yapan ilk firma olarak ilk ihracatımızı ileri işlem ürünlerimizle Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hedefimiz öncelikle Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelere sonrasında İngiltere'de dahil olmak üzere tüm Avrupa'ya ihracat yapmak." dedi.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, AB ülkelerine başlayan ihracat ile ilgili yaptığı açıklamada "1968 yılında kurucumuz ve onursal başkanımız Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğumuza Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk 100 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz. Hedefimiz markamızı, ürünlerimizi, firmamızı Avrupa'ya tanıtıp, potansiyel pazarlarda iş birliktelikleri oluşturmak, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. AB ülkelerine yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider gıda firması olarak inovatif ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - UŞAK