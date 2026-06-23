Gdz Elektrik Manisa'ya ayırdığı yatırım bütçesini yükseltti

Aydem Enerji bünyesinde İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gdz Elektrik'in Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Manisa'nın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla ayırdıkları bütçeyi iki katına yükselttiklerini, 5 yıllık dönemde 19 milyar liralık yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Bayramoğlu, Manisa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında kentin sanayisi, ihracatı ve tarımsal üretimiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yatırım bütçesini önemli ölçüde artırdıklarını kaydeden Bayramoğlu, "Önümüzdeki 5 yıllık yatırım dönemi kapsamında, Manisa'ya ayırdığımız yatırım bütçesini yaklaşık iki katına yükselterek 19 milyar lira seviyesine çıkardık. Yeni yatırım döneminde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni trafo merkezleri devreye alacağız ve mevcut merkezlerde de kapasite artırımları gerçekleştirerek enerji hatlarını güçlendireceğiz. Amacımız, Manisa'nın artan enerji ihtiyacını güçlü ve güvenilir bir dağıtım altyapısıyla karşılamak." ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu, yatırım programı kapsamında kırsal bölgelerdeki enerji altyapısının geliştirilmesine de önem verdiklerini dile getirerek, bu alan için yaklaşık 8 milyar liralık kaynak ayırdıklarını belirtti.

Manisa'da dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bayramoğlu, SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemi kapsamında 247 trafo merkezi üzerinden 1554 fideri (trafo merkezlerinden çıkan ve elektrik dağıtımını sağlayan hatlar) gerçek zamanlı izlediklerini kaydetti.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında kentte 32 bin sayacın uzaktan takip edildiğini aktaran Bayramoğlu, "Hayatımıza bu yıl katılan Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile bu sayıyı yıl sonuna kadar 125 bine çıkarmayı planlıyoruz. Bu altyapının entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek ve 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 bin tüketim noktasının sisteme dahil olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bayramoğlu, çevresel projelere de önem verdiklerini ifade ederek, "Leyleklere Yeni Yuva" projesi kapsamında bugüne kadar elektrik direkleri üzerine 1200 yuva platformu kurduklarını, her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapan projenin 15 farklı ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.