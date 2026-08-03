Haberler

Gazprom: Avrupa'nın gaz depolarındaki açık, tedarik riski oluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki gaz açığının soğuk hava döneminde güvenilir tedarik açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki gaz açığının soğuk hava döneminde güvenilir tedarik açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının haziran ve temmuz dönemindeki doluluk verileri değerlendirildi.

Depolardaki gaz açığının 12 milyar metreküpe ulaştığı belirtilen açıklamada, depolarda 31 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine göre yüzde 17,3 daha az doğal gaz bulunduğuna işaret edildi.

Almanya, Hollanda ve Fransa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranlarının Avrupa ortalamasının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Mevcut durum, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariki açısından risk yaratıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı