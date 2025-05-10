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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Danimarka'dan İlk Uçuş Gerçekleşti

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Danimarka'dan İlk Uçuş Gerçekleşti
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TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Danimarka'nın Billund kentinden Copenhagen Air Taxi tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşu törenle karşıladı. Uçuşlar, haftada iki kez ve toplam 102 sefer gerçekleştirilerek 18 Ekim'e kadar sürecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı, Danimarka'nın Billund kentinden Copenhagen Air Taxi tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşu törenle karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 174 yolcuyla gerçekleştirilen B737-800 tipi uçakla yapılan CAT671 sefer sayılı uçuş kapsamında yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı.

Copenhagen Air Taxi, Kopenhag uçuşlarına mayıs sonu itibarıyla başlayacak. 2 Temmuz'a kadar her cumartesi günü gerçekleşecek seferler, 2 Temmuz–6 Ağustos arasında çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki sefer olarak düzenlenecek. 18 Ekim'e kadar sürmesi planlanan operasyon kapsamında toplam 102 sefer gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Copenhagen Air Taxi'yi havalimanlarında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu işbirliğinin, yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunarken, Gazipaşa'yı daha geniş kitlelerle buluşturma hedeflerine de katkı sağladığını aktaran Pehlivan, "Tüm ekibimizle birlikte bu yeni hattın başarılı bir şekilde işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 yılında 1 milyon 051 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim tarihine kadar devam edecek dönemde, dış hatlarda 14 havayolu ile 14 ülkede 21 destinasyona uçuş düzenlenmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk çeyreğinde 114 bin 221 yolcuya hizmet verdi.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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