Gaziantep Ticaret Odası Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Meslek Komite üyelerinin faaliyetlerine ve önemine değinen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "40 bini aşkın GTO üyesinin temsilcisi olarak faaliyet gösteren 45 Meslek Komitemizin siz değerli üyeleri Gaziantep ticaretini en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Dile getirdiğiniz konular, burada tartıştığınız sorunlar ekonomik hayata yön veriyor. Sizlerden ne kadar geri bildirim gelirse de Yönetim Kurulumuzun yürüttüğü çalışmalar o kadar değer kazanıyor. Bugüne kadar özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalar için, GTO'nun başarısına büyük katkı sağladığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz teknolojiyi geliştiren ve katma değer oluşturan bir ülke olmalı"

Meclis toplantısında GTO'nun ekim ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirip ekonomik gündemi değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, nadir elementler konusuna değinerek bu elementlerin artık modern teknolojinin görünmez kahramanları haline geldiğini ve bu kaynaklara sahip olan ülkelerin sadece ekonomik değil aynı zamanda teknolojik liderlik, ulusal güvenlik açısından da büyük bir güç elde ettiğini vurguladı.

Bu elementlerin büyük bir bölümünün Çin'de bulunduğunu ancak Türkiye'nin de çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Teknolojiye yön veren nadir elementler, ülkemizin topraklarında da var. Ancak bizim asıl hedefimiz, sadece hammadde sağlayan değil; teknolojiyi geliştiren, işleyen ve katma değer oluşturan bir ülke olmalıdır. Bu nedenle, teknoloji transferi, rafinasyon kabiliyeti ve katma değerli üretim mutlaka ülke içinde konumlandırılmalı. Çünkü bu elementler, sadece teknolojinin değil; ekonomik bağımsızlığın da anahtarı. Türkiye'nin bu alandaki adımları, geleceğin stratejik rekabetinde elini güçlendirecek; sanayimizin dijital dönüşümüne ve yeşil ekonomiye geçişine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Türk sanayisinin dijital dönüşümü hızla desteklenmeli"

ABD ve müttefiklerinin Çin ürünlerine karşı uyguladığı farklı tarifeler ile çeşitli engellemelerin Çinli üreticilerin farklı pazarlara yönelmesine sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye'nin küresel rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu nedenle Türk sanayisinin dijital dönüşümü hızla desteklenmeli. Çünkü dijitalleşme, üretim verimliliği, maliyet yönetimi ve küresel rekabetin anahtarı. Bugün dijital kaslarımız hala zayıf. Bu alanda güçlü adımlar atmalıyız. Diğer taraftan, lojistik altyapımızı geliştirmeli ve maliyetleri düşürmeliyiz. Türkiye'de ihracatçıların ödediği lokal liman masrafları yüksek; üstelik her yıl yeni maliyetlerle karşılaşıyoruz. Avrupa pazarı bizim için kritik önemde. Burada lojistik avantajımızı artırmak, kaliteyi koruyarak rekabet üstünlüğü sağlamak, Çin ile mücadelede kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin ve Gaziantep'in küresel rekabet avantajını koruması için dijital dönüşümü hızlandırması, lojistik altyapısını güçlendirmesi ve hedef pazarlarda stratejik avantaj oluşturacak alanları doğru yönetmesi gerektiğini ekledi. - GAZİANTEP