Gaziantep Ticaret Borsası TOBB 81. Genel Kurulu'na Katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB TOBB delegesi meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'daki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanları, Oda ve Borsa Başkanları, delegeler ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul'a GTB adına, TOBB delegeleri Mustafa Kara, Veli Çelik ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi ve reel sektörün öncelikli gündem maddelerini değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, "Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. TOBB ailesi olarak daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek verecek, çalışacak, üreteceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Türkiye'nin 19 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecinin en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve Türkiye'nin dinamik üretim altyapısı olduğunu belirterek, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyasının temsilcileriyle yakın iş birliği içinde Türkiye'nin yarınları için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

TOBB 81. Genel Kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"TOBB çatısı altında, ülkemizin ekonomik kalkınması için yürütülen çalışmalarda Gaziantep olarak her zaman aktif rol almaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen temsilcilerle fikir alışverişinde bulunmak, yeni dönemin yol haritasını birlikte belirlemek açısından son derece kıymetliydi."

Genel kurulun iş dünyası için yol gösterici nitelikte olduğunu vurgulayan Akıncı, "Türkiye'nin üretim gücünü daha da artıracak politikaların oluşturulması için bu tür platformlarda ortak aklın ön plana çıkması çok önemli. Gaziantep Ticaret Borsası olarak hem üyelerimizin hem de kentimizin ekonomik potansiyelini daha ileri taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

TOBB 81. Genel Kurulu, delegelerin oy birliğiyle alınan kararlar ve çeşitli istişare toplantılarıyla sona erdi. - GAZİANTEP