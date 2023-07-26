Gaziantep Ticaret Borsası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; borsanın temmuz ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri görüşülerek, Rusya tarafından askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasının küresel piyasalara etkileri ile dünya gıda emtia fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; borsanın temmuz ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri görüşülerek, Rusya tarafından askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasının küresel piyasalara etkileri ile dünya gıda emtia fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riski oluşan ormanlık alanlarda daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin kaydeden Tiryakioğlu, "Unutmamalıyız ki küçük bir ihmalde yanan sadece oksijen kaynağımız ormanlarımız değil. Aynı zamanda geleceğimiz, nefesimiz ve tüm canlılar" dedi.

Konuşmasında, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasını da değerlendiren Tiryakioğlu, anlaşmaya yeniden dönülmemesinin dünya ölçeğinde çeşitli olumsuz sorunları beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası küresel piyasalarda gıda fiyatlarının yukarı yönlü seyretmeye başladığını aktaran Tiryakioğlu, "Rusya ve Ukrayna dünyanın en önemli iki tarımsal gücü. Bu iki ülke arasındaki savaş sadece Ukrayna'yı değil, tüm dünyayı derinden etkileyen bir gelişme oldu. İklim değişiklikleri ve COVİD-19 sonrası gıda güvenliğini tehdit eden farklı bir unsur olarak ortaya çıkan bu durum "Dünyanın ekmek sepeti" olarak adlandırılan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının engellenmesine neden oldu. Türkiye'nin öncülüğünde Temmuz 2022'de imzalanan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla bu kriz dünya gıda arz-talep dengelerine fazla zarar vermeden atlatıldı. Çeşitli defalar uzatılan anlaşmayla şu ana kadar 33 milyon tona yakın tahıl farklı ülkelere taşındı. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi ve sevkiyatın yapıldığı Odessa limanını peş peşe vurması ise tüm bu yaşananları maalesef tekrar başa sardı. Bu durumun devam etmesi özellikle Afrika ülkeleri için ileriki dönemlerde bir gıda krizi tehlikesi anlamına geliyor" dedi.

Tahıl koridorundaki anlaşmazlığın kısa sürede giderilmesini umut ettiklerini vurgulayan Tiryakioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik gayreti ve başarısı sonucu imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu insani bir köprü olarak yoluna devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Hindistan'ın beyaz pirinç ihracatına yasak getirmesine de değinen Tiryakioğlu, Hindistan'ın dünya piyasalarında pirinç ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını tek başına karşıladığını belirtti.

Tiryakioğlu, alınan bu kararın global pirinç arzında bir azalmaya neden olabileceğini ve bu durumun küresel fiyatları etkilemesinden endişe edildiğini dile getirdi.

"Yılın ilk Antep fıstığı ve devam eden eğitimler"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın temmuz ayı faaliyetleri ve ileriye dönük projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Gaziantep'in göz bebeği kültürel ürünü Antep fıstığında bu senenin ilk hasadının gerçekleştirildiğinin müjdesini veren Akıncı, "Şehrimiz ve bölge ekonomimiz için büyük önem taşıyan yeşil altımız Antep fıstığında yılın ilk erkenci hasadı gerçekleştirildi. Karkamış ilçemize bağlı Teketaşı köyünde çiftçi Abdurrahman Açıkgöz tarafından yetiştirilen yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı geçen hafta borsamıza getirildi. Senenin ilk ürünü olarak kayıtlarımıza aldığımız fıstık gerek cinsinden gerekse de bulunduğu bölgenin toprak yapısından dolayı normal sezonundan yaklaşık bir ay önce gerekli olgunluğa ulaşmış. Üreticimizi tebrik ederek, ödüllendirdik. Yeni sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

GTB'nin üyelerine yönelik çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğine işaret eden Akıncı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğiyle yürütülen, "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesin ile 7 farklı meslek grubunda 106 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Akıncı, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri istihdam etmek isteyen borsa üyesi işletmelere, maksimum 6 ay süreyle asgari ücretin işveren maliyetinin %50'si oranında maaş desteği sağlanacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP