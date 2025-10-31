Gaziantep Ticaret Borsası, 2025 Buğday ve Mercimek İhalelerine Ev Sahipliği Yaptı

Bölge tarım ticaretinde fiyat istikrarı ve piyasa dengesinin korunmasında etkin rol üstlenen Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), ekonomiye yön veren ihalelere ev sahipliği yapıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2025 yılı istihsali ürünlerin satışına yönelik buğday ve mercimek ihaleleri, GTB Hububat-Bakliyat Satış Salonu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde yapılan buğday ihalesinde, TİGEM'in 2025 yılı üretimi olan 11 milyon 706 bin 540 kilogram (yaklaşık 11,7 bin ton) mahsul buğday, 24 parti halinde satışa sunuldu.

Aynı gün öğleden sonra düzenlenen ikinci ihalede ise, yaklaşık bin 989 ton çepelli mercimek, 279 ton temiz mercimek ve 102 ton selektör altı mercimekten oluşan toplam 2 bin 370 ton mercimek, 7 parti halinde alıcılarla buluşturuldu.

Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda tüccar, sanayici ve sektör temsilcisinin katıldığı ihaleler, yoğun rekabet ortamında geçti. GTB'nin modern altyapısı ve şeffaf satış sistemi sayesinde ihaleler yüksek katılımla ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

GTB, daha önce de TİGEM'in 2024 yılı mahsulü buğday, mercimek, mısır ve Antep fıstığı ihalelerine başarıyla ev sahipliği yapmış; bu organizasyonlar bölge tarım ticaretine ciddi bir dinamizm kazandırmıştı.

İhalelerin ardından değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yapılan organizasyonların hem tarımsal ticaret hem de piyasa istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak, tarım sektörünün güvenilir ve etkin ticaret platformu olma misyonumuzu sürdürüyoruz. TİGEM'in buğday ve mercimek ihalelerine ev sahipliği yapmamız, kurumumuzun tarımsal ürün piyasalarındaki güçlü konumunun bir göstergesidir. 2025 yılı mahsulü buğday ve mercimek ihaleleri, ürünlerin piyasa değerinin belirlenmesine katkı sunmuş, bölge tarım ticaretine canlılık kazandırmıştır" dedi.

Tarımın, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olduğunu vurgulayan Akıncı, "Adil piyasa koşulları oluşturmak, tarımsal ticareti güçlendirmek ve üretimden tüketime uzanan zincirin her halkasına değer katmak bizim önceliğimizdir. Bu tür organizasyonlar sayesinde hem üretim hem ticaret ayağı kazanıyor, tarımın sürdürülebilirliği destekleniyor. Tarım, geleceğimizin sigortasıdır. Biz de bu anlayışla, sektöre değer katan her adımın içinde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP