Gaziantep'teki depremzedelere sulama desteği sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 150 çiftçiye sulama desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçilere yağmurlama ve damlama sulama sistemleri dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 150 çiftçiye sulama desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğinde "Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması" programı kapsamında yapılan Afet Bölgesi Tarımsal Sulama Projesi ile çiftçiler desteklendi.

Projeden, Nurdağı ve İslahiye'de meyve-sebze yetiştiriciliği yapan ve sulama sistemi zarar gören 150 çiftçi yararlandı.

Bölgede tarım faaliyetlerinin devam etmesi ve üretimin modern imkanlarla sürmesi için hazırlanan destekle 75 çiftçiye yağmurlama sulama sistemleri, 75 çiftçiye ise damlama sulama sistemleri dağıtıldı.

Nurdağı'na bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Bedir Kaya, desteğin yaralarına merhem olduğunu ifade ederek, "Bu sulama boruları, depremde hasar alan sulama sistemimizi onarmak için yarar sağladı. Yine gübre, mazot destekleri üretimimize katkı sağladı. Depremden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hep yanımızda oldu. 10 dönümlük bir yağmurlama sistemi desteği alıyorum şimdi. Bu imkanı tanıyanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Abdullah Kılıç da depremle oluşan zararın bir kısmının Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle karşılandığını belirterek, "Tarım ve sanayinin gelişmesi lazım. Devletimizin, milletimizin ve belediyemizin yaptığı destekler için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi deprem öncesi ve sonrası çiftçiye destek vermeyi sürdürüyor. 20 gün sonra buğday ekimi başlayacak. Verilen mazot desteğiyle ekimlerimizi yapıyoruz. Deprem sonrası gübre desteği de almıştım. Destek sağlayanlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.