Gaziantep'te Yeşil Hidrojenli Otobüs Projesi Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kamu taşımacılığında yeşil hidrojenli otobüslerin kullanımı projesinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile işbirliği yaptı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeşil hidrojenli otobüs dönüşümü projesi hızla ilerliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kamu taşımacılığında yeşil hidrojenli otobüslerin kullanımı projesini somut adımlarla geliştiriyor.

İstanbul'da yapılan imza töreniyle, İTÜ ve H2DER, projenin resmi paydaşları oldu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve H2DER Derneği Başkanı Yusuf Günay katıldı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Fatma Şahin, İTÜ Rektörü Mandal'ın, TÜBİTAK Başkanı olduğu dönemde de birlikte projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hidrojenli otobüsleri Almanya'da yerinde görüp, incelemiştik. Köln Belediyesinin 200'ü aşkın hidrojenli otobüs kullanması, motivasyonumuzu yükseltti. İlk prototip yerli hidrojenli otobüsü Gaziantep caddelerine biz çıkardık. Şimdi, kamu taşımacılığında ülkemize örnek olacak bir proje gerçekleştiriyoruz. Hasan Mandal hocamıza, hayırlı olsun ziyaretimizi bu anlamlı imza ile buluşturmak, şevkimizi daha da büyütmüştür."

"Yeşil hidrojen bu alanın en değerli ürünü olacaktır"

H2DER Başkanı Günay da Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana farklı aşamalarla gelişen karbonsuzlaşma sürecinde temiz enerjinin değerine işaret etti.

Günay, "Yeşil hidrojen bu alanın en değerli ürünü olacaktır. İçinde bulunduğumuz sürece 'Hidrojen Çağı' denmesinin nedeni de budur. Gaziantep Belediyesinin kamu taşımacılığında yeşil hidrojenli otobüslere geçişi, bu büyük dönüşümün en değerli örneği olacaktır. 251 yıllık birikimiyle ülkemizin en güçlü yapı taşlarından birine dönüşen İTÜ, bu alandaki varlığıyla da tüm çalışmalarımızı güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"İTÜ olarak yakıt pili çalışmalarımız hızla gelişiyor"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da hidrojen ile ilgili çalışmaları dikkatle izleyenler arasında olduğunu kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yenilikçi vizyonunu yakinen bildiğini ve takdir ettiğini ifade eden Mandal, "Türkiye'nin sadece bir adet hidrojen vadi projesi var ve daha çok gelişmesi gereken bir sektör. İTÜ olarak, özellikle AR-GE içeriğimiz ile hem elektrolizör hem de yakıt pili (fuel cell) çalışmalarımız hızla gelişiyor. Bu projedeki işbirliği, ülkemiz geleceğine yönelik faydayı büyütecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ise yenilikçi bakış açısının derinleşmesinin önemine değinerek, projenin yerlileştirilme ve millileştirilmesinin İTÜ sayesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Proje, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, elektroliz yöntemi ile yeşil hidrojen üretilmesi, sağlanan yeşil hidrojenin yakıt pilleri aracılığı ile hidrojenli otobüslerde kullanılmasını, en az bir dolum istasyonu kurulmasını hedefliyor.