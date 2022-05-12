Gaziantep'te 'Yeşil Dönüşüm Zirvesi' başladı

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatta eşyanın karbon içeriğine göre ilave yük getiren sınırda karbon düzenleme mekanizmasına ilişkin olarak, "2023 itibarıyla geçiş döneminin başlaması, 1 Ocak 2026 tarihinde de nihai olarak uygulamaya girmesi planlanan bu düzenleme, ilk aşamada 2021 yılında AB'ye 10 milyar doları aşkın ihracatımız bulunan çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik ürünlerinin ticaretini kapsayacaktır." dedi.

Tuzcu, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile Gaziantep Sanayi Odasınca kentte bir otelde düzenlenen "Yeşil Dönüşüm Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Gaziantep'in Türkiye ihracatına ciddi katkılar yaptığını belirten Tuzcu, küresel ticaretin girdiği yeşil dönüşüme Gaziantep'in sanayisinin adapte olma çalışmasını takdirle izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 41'ini Avrupa ülkelerine yaptığını anlatan Tuzcu, "AB'nin yeşil mutabakat sürecini yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın Temmuz 2021'de yayımlandığını dile getiren Tuzcu, şöyle devam etti:

"Eylem planı kapsamında atılacak adımların kararlılıkla sürdürülmesi, tüm paydaşlarla yakın iş birliğiyle yürütülmesi amacıyla enerji, finansman ve teknoloji gibi yatay alanların yanı sıra tekstil, inşaat, çelik sektörü gibi enerji ve kaynak yoğun sektörlerde de 19 ihtisas çalışma grubu oluşturduk. Bunların çıktılarını da tüm paydaşlarla birlikte değerlendiriyoruz. Önceliğimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla eylem planımızı başarıyla hayata geçirmek olacaktır. AB'nin güncel mutabakat politikaları bizim eylem planımızın parçasıdır. AB'nin yeşil mutabakat kapsamında hayata geçireceği ve Gaziantep'in sanayisinde önde gelen tekstil, gıda, tarım ve kimyasallar gibi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek politikalara adaptasyon sürecini bunlar destekleyecektir."

Tuzcu, AB'nin bu konulardaki politikalarını yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"AB politikalarının başında, AB'ye ihracatımızda eşyanın karbon içeriğine göre ilave yük getiren, sınırda karbon düzenleme mekanizması gelmektedir. 2023 itibarıyla geçiş döneminin başlaması, 1 Ocak 2026 tarihinde de nihai olarak uygulamaya girmesi planlanan bu düzenleme, ilk aşamada 2021 yılında AB'ye 10 milyar doları aşkın ihracatımız bulunan çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik ürünlerinin ticaretini kapsayacaktır. İhracatımız üzerinde önemli etkilerini olmasını beklediğimiz bir diğer AB girişimi, AB sanayinin daha yeşil ve daha rekabetçi hale getirilmesini hedefleyen Döngüsel Ekonomi Eylem Planı bu çerçevedeki AB stratejileridir."

Çeşitli panellerle 2 gün sürecek programın açılışına Vali Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve çok sayıda davetli katıldı.