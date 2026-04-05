Kar ve yağmur bereketi: Antep fıstığında kuraklık endişesi geçti

Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Gaziantep'te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığında geçen yıl kuraklık ve don nedeniyle yaşanan sıkıntılar, bu yıl yoğun kar ve yağmur nedeniyle atlatıldı.

Gaziantep'te kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından güldü. Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve rekoltesi düşük olan Antep fıstığı, son yağışlarla beraber üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çiftçi için adeta can suyu olan kar ve yağmur, başta Antep fıstığı ve hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini de artırdı. Gaziantep'in yıllar sonra yağışlı havanın etkisi altına girmesinin çiftçileri çok mutlu ettiği Araban ilçesinde üreticiler, sevinçten günün büyük bölümünü tarla ve bahçelerde geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan iklim değişikliği, kuraklık, yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendirmişti. Ancak bu yıl kış aylarında belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bahar aylarına kadar devam eden yağmur yağışları Antep fıstığı ağaçlarına can suyu oldu.

Son yıllarda ciddi kuraklığın yaşandığı ve kuraklıktan dolayı fıstık ağaçlarının artık kurumaya başladığı Gaziantep'te uzun yılların ardından etkili olan kar ve yağmur yağışları adeta bereket getirdi.

Yağışların tüm çiftçilerle birlikte özellikle fıstık üreticilerinin yüzünün gülmesine neden olduğu kentte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu yıl "var yılı" ve yağışların etkisinin rekolteyi yükselteceği tahmin ediliyor.

Uzun yıllardır beklenen mevsimsel yağışların olmamasından dolayı Antep fıstığında ciddi oranda hem verim hem de kalite kaybı yaşayan çiftçiler, yağışların ardından fıstık ağaçlarının canlandığını ifade etti.

Kentin eşsiz lezzeti olan baklava başta olmak üzere birçok tatlı çeşidi ile yemeklerde kullanılan Antep fıstığı yetiştiricileri, geçtiğimiz yıllarda sonbahar ve kış mevsiminin çok kurak geçmesi ile barajlardaki suyun azalması nedeniyle tarım alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını hatırlattı.

Antep fıstığı ağaçlarında görülen "karagöz" denilen ve bir sonraki yılın ise mahsulünün habercisi olan tomurcukların hem bu yılın hem de önümüzdeki yılın mahsulünde verimi ve kaliteyi artıracağını ifade eden Antep fıstığı yetiştiricileri, kar ve yağmurun bereket olduğunu vurguladı.

Sonbaharda kuraklık endişesi yaşadıklarını ancak son yağışlarla endişelerinin kalmadığını ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, son yağışlarla tarımsal kuraklık tehlikesinin önemli ölçüde atlatıldığını belirtti.

Son yağışların tarımsal kuraklık endişesini izole ettiğini söyleyen Altun, "Bizim fıstıklarımız normal dikim fıstıkları değil. Bizim fıstıklarımız dağ fıstığı ve menengiç ağacının aşılanması sonucu bu seviyeye gelmiş. Önceki yıllarda fıstığı verimsiz arazilere dikerlerdi. Araban ilçesinde 41 tane mahallemiz var ve 41 mahallemizin 30 mahallesinde de fıstık var. Araban sadece ova değil, aynı zamanda Antep fıstığının da yetiştirildiği önemli bir fıstık merkezidir. Bizim dağlarımızda da fıstık var. Yüzyıllar önce ormanlarda bulunan menegiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacı haline geçiştirilmiş. Geçen sene don olayı oldu. Besni bize yakın olduğu için don bizi de etkiledi. Geçen sene Antep fıstığını don etkilediği için bu sene belki verimi az alabiliriz ama bu sene rahmet bol olduğu için inşallah gelecek yıl hem yüksek ürün hem de kaliteli ürün alırız. Gelecek yıl çiftçilerimizin yılı olur. İnşallah seneye de rahmetimiz bol olur" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı fıstık ağaçlarının kurumaya başladığını hatırlatan Altun, "Artık çiftçi umutsuz kalmıştı. Fakat Allah'tan umut kesilmez. Yağışlarımız çok bol oldu. Artık ağaçların yeşerme ve uyanma dönemi başladı. Eskiden bazen sıcaklık erken gelirdi. Ağaçlar erken uyanırdı. Bu sene ağaçlar mevsiminde uyanacak. Mevsiminde uyandığı için de ağaçlarımız daha güzel olacak. Güzel bir şekilde ürün verecek. İnşallah hem bu sene hem de önümüzdeki sene inşallah verimli olur" diye konuştu.

Kırsal Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya ise Gaziantep'te etkili olan yağışların uzun süredir devam eden kuraklık endişesini azaltarak çiftçileri sevindirdiğini ve Antep fıstığı başta olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisi oluşturduğunu belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı