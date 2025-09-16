Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN iş birliğiyle kentin savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesine yönelik "Savunma Sanayii İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, GSO Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Vedat Topçuoğlu, GSO Yönetim Kurulu üyeleri, SSB ve ASELSAN yetkilileri ile sanayiciler katıldı.

Toplantıda, savunma sanayi alanında yerli ve milli üretimin artırılması, Gaziantep'teki sanayi firmalarının sektöre entegrasyonu ve tedarik zinciri süreçlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, bölgenin savunma sanayi potansiyelinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, savunma sanayisinin ülke ekonomisi ve teknolojik bağımsızlık için stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Gaziantep olarak üretim gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve girişimcilik ruhumuzu savunma sanayisine daha fazla entegre etmek istiyoruz. Bugün burada, şehrimiz sanayisinin yüksek katma değerli alanlara yönelmesi adına önemli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Gaziantep sanayicisi olarak kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bu alanda da başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyorum" dedi.

Gaziantep sanayisinin üretim hacmi ve potansiyeline dikkati çeken Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur da yaptığı konuşmada, "Gaziantep'in sanayi geleneği ve güçlü altyapısı, savunma sanayisi için çok değerli bir fırsat sunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği açısından kritik bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel de konuşmasında, Gaziantep'teki sanayicilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Güvenilir ve kaliteye odaklanmış bir anlayışla iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Gaziantep sanayisinin güçlü altyapısıyla önemli hamlelere hazır olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in üretimdeki başarısının önemli projeler için fırsatlar sunduğunu dile getiren ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ise, "Yerel sanayicilerle kurulacak iş birlikleri tüm savunma sanayi ekosistemine değer katacaktır" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların soru ve önerilerinin değerlendirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) de gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - GAZİANTEP