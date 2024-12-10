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Gaziantep'te MFF Ortadoğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı

Gaziantep'te MFF Ortadoğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı
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Gaziantep Sanayi Odası'nda, 7-9 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın hazırlıkları ve planlamaları hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Fuarın uluslararası düzeyde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Gaziantep'te 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan MFF Ortadoğu Gıda Fuarı ile ilgili hazırlık süreçlerini değerlendirmek ve fuarla ilgili planlamaları netleştirmek amacıyla Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) "Fuar Komisyonu Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenecek MFF Ortadoğu Gıda Fuarı öncesinde yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve fuar planlamalarının yapıldığı toplantıya fuar komisyon üyeleri, kurum yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, çeşitli ülkelerden 350'den fazla kişinin katılımıyla organize edilen alım heyetlerinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri ve B2B'lerin planlandığı fuarla ilgili bugüne kadar yürütülen çalışmaların yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Katılımcı odaklı çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği fuar hazırlık sürecinde, şehir bazlı sözleşme aşamalarında Gaziantep firmalarına öncelik tanındığı belirtildi. Tüm Gaziantep firmalarının talepleri 13 Aralık 2024 Cuma gününe kadar tamamlanarak, daha sonrasında Türkiye'nin diğer illerinden talepler alınmaya başlanacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Önümüzdeki yılın 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Ortadoğu Gıda Fuarı ile Gaziantep'imizin sektördeki gücünü ve üretim kapasitesini arttırmayı, sektöre ivme kazandırmayı ve firmalarımızın dünya pazarlarına hakim olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca fuarımızda gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerle firmalarımızın etkili pazarlama ve tanıtım fırsatları elde etmelerini amaçlıyoruz. Gıda fuarımızın sadece bölgemizde değil uluslararası anlamda da ses getireceğine inanıyoruz. Hazırlıklarımıza ve çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Tüm sektör paydaşlarını, iş dünyamızı, firmalarımızı ve herkesi fuarımıza şimdiden davet ediyoruz. İş birliklerinden dolayı Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik'e, tüm paydaşlarımıza, toplantımıza katılım sağlayan sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de fuarın sektörel ve bölgesel açıdan önemine vurgu yaparak, "Sektörde büyük bir potansiyele sahip olan Gaziantep'te böyle bir fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep birçok sektörde olduğu gibi gıdada da büyük bir potansiyele sahip. Şimdi Gaziantep'in bu potansiyelini bölgeye ve tüm dünyaya tanıtma vakti diyoruz. Gaziantep'in gıda üretiminde merkez olduğu gibi gıda fuarı konusunda da merkez olacağına inanıyoruz. Fuarımızın şimdiden sektöre, firmalara, Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi'nin nezdinde, Yönetim Kuruluna, destek veren ve emeği geçen herkese iş birlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuar Çalışma Komisyonu üyeleri ve firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınarak fuarın ilerleyen süreçlerine yönelik önemli kararlar alındı.

MFF-Ortadoğu Gıda Fuarı, Gaziantep'in güçlü gıda sektörünü uluslararası arenada temsil etmeyi ve bölgesel ticareti geliştirmeyi hedefliyor. Hazırlıkların kararlılıkla sürdüğü organizasyon, Gaziantep ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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