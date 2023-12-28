Gaziantep'te çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Gaziantep'te çiftçilere yönelik gerçekleştirilen 'Çiftçi Bilgilendirme' toplantısının ikincisi düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Alahacı kırsal mahallesinde düzenlenen 2023 yılının son eğitim toplantısında üreticilere, 'Akıllı Tarım Uygulamaları, Gübreleme, Sulama, Toprak İşleme, Budama, Hastalık ve Zararlılarla Mücadele ile AB Yeşil Mutabakatı hakkında bilgiler verildi. 'Eğitimli Çiftçi Bilinçli Tarım' mottosuyla hayata kazandırılan ve çiftçilerin yerinde bilgilendirilerek daha fazla verim elde etmelerini hedefleyen toplantıda, katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

GTB ve GİZ iş birliğinde PEP programı çerçevesinde yürütülen "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesi kapsamında Gaziantep genelinde uygulamaya alınan 'Çiftçi Bilgilendirme' toplantılarının ikinci durağı Nizip'in Alahacı mahallesi oldu. Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı iki farklı oturum halinde yapıldı.

Bilgilendirme toplantısının ilk bölümünde Ziraat Mühendisi Kurban Nedret, Antep Fıstığı ve Zeytin üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve verimliliğin artırılmasına yönelik uygulanmaya alınması gereken yöntemler hakkında paylaşımlarda bulundu. Antep fıstığı ve zeytinin bu bölgenin en önemli tarımsal ürünlerin başında geldiğini vurgulayan Nedret, doğru tarım uygulamalarıyla her iki üründe de verim artışının sağlanabileceğini söyledi. Antep fıstığında budama, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgiler aktaran Nedret, fotoğraflı örnekleriyle yaptığı sunumda üretimde sıklıkla yapılan hatalara dikkat çekti.

Antep fıstığında zamansız ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılan budamanın ürün verimliliğine etki ettiğine işaret eden Nedret, "Budama işlemi yapılabilmesi için Antep fıstığı ağaçlarında yaprakların büyük bir kısmının dökülmesi ve ağacın uyku evresine girmesinin beklenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak budamalar verim kayıplarına ve ağacın zarar görmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra kışın toprak ıslak iken sürüm yapılmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz sürümler toprağın sıkılaşmasına ve bu sıkılaşmadan mütevellit bitkinin potasyum başta olmak üzere bazı besin elementlerini almasına engel teşkil etmekte" dedi.

Nedret, konuşmasında ayrıca Antep fıstığında dip kurdu ve dal güvesi ile mücadele, aşılamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve bilinçli gübreleme hakkında da bilgiler verdi.

Çiftçi bilgilendirme toplantılarının ikinci oturumunda konuşan Doç. Dr. Süleyman Mete ise AB Yeşil Mutabakatı ve Tarladan Çatala Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. AB Yeşil Mutabakatının, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadele etmek, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve 2050 yılına kadar kıtasını iklim nötr hale getirmek için oluşturduğu bir dizi politika ve yasal düzenlemeden oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Süleyman Mete, mutabakatın sanayiden tarıma birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi. Karbon ayak izi ve su ayak izi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Doç. Dr. Mete, konuşmasında tarladan sofraya stratejisinin önemine de değindi. Doç. Dr. Mete, stratejinin gıda sisteminin sürdürülebilir, adil ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla, üretimden tüketiciye kadar gıdanın izlediği yolun her aşamasında iyileştirmeler yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısı çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi. - GAZİANTEP