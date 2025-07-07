Gaziantep, İSO İkinci 500 Listesi'nde 36 Firma ile Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 36 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in İSO İkinci 500-2023 yılı araştırmasında 33 olan firma sayısını 2024'te 36'ya çıkardığını belirterek, Gaziantep'in iller bazında 3'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Ünverdi, İSO 1000 listesinde 2023 yılında Gaziantep'ten 62 firmanın bulunduğunu hatırlatarak, "İSO İlk 500'de ise 2024 yılına göre Gaziantep'ten 29 firmamız yer almıştı, İkinci 500'deki 36 firma ile birlikte 2024 yılında ilk 1000'deki Gaziantepli firma sayımız 65'e yükseldi" dedi.

Sanayicilerin yaşadığı güçlüklere işaret eden Ünverdi, üreten kesimin en büyük sorunun sürdürülebilirlik olduğunun altını çizerek şunları kaydetti, "Ülkemize en zor dönemlerde dahi moral veren şehrimiz sanayisi ciddi zorluklar yaşamaktadır. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve karlılıktaki önemli düşüşler bu süreci tetiklemiştir. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve iç piyasa şartları elimizi zayıflatmaya devam etmektedir. Bizim de her platformda dile getirdiğimiz banka kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, artık ivedilikle aşılması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliği ve bankaların katılımıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerimize önemli katkılarının olacağına inanıyorum ve çok değerli buluyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, bu sürecin tüm paydaşlarına bu örnek çalışma için teşekkür ediyorum. Sanayimizin geleceği için de öncelikli olarak kaynak arzının artması, maliyetlerin düşürülmesi ve bankacılık sektörünün de reel sektörün yanında olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Üretim, ihracat ve istihdamımızın sürdürülebilirliği firmalarımızın geleceğine bağlıdır"

Ünverdi, "Gaziantep sanayisi onca zorluğa rağmen iş insanlarımızın özverisi ve karalılığı ile İSO 1000 listesindeki firma sayısını artırma başarısını göstermiştir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de gerek sorunların aşılması, gerek yeniliklerin sanayimize entegrasyonu ve sektörel gelişimi için elimizden gelen çabayı göstermeye ve proje bazlı çalışmaya devam edeceğiz. Yarınların daha iyi olması ümidiyle, tüm sanayicilerimizi üstün gayretleri ve şehrimize yaşattıkları gurur için tebrik ediyorum. Ülke ve şehrimiz sanayisi adına önemli bir gösterge olan bu özel araştırma için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan ve İSO Ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP