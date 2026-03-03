GSO Başkanı Adnan Ünverdi şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artışla 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, ocak-şubat döneminde ise Gaziantep'ten 1 milyar 589 milyon 583 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve Gaziantep'in hem aylık hem de dönem bazında 6'ncı sırada yer aldığını belirtti.

Uluslararası ticarette zorlukların artmaya devam ettiğini belirten Adnan Ünverdi, "Savaş ve krizlere rağmen büyük bir özveriyle olağanüstü mücadele veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan 2025 yılı büyüme rakamlarına dikkati çeken Ünverdi, "Ülkemiz 2025 yılında 3,6, son çeyrekte ise yüzde 3,4 oranında büyümesi memnuniyet vericidir. Sanayi tarafı büyümeye yıl içerisinde 2,9'luk katkı ile direncini göstermiş fakat istenilenin gerisinde kalmış, ihracat tarafı ise beklenilen katkıda bulunamamıştır. Ülkemizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için üretim ve ihracatın güçlendirilmesi her zaman öncelik olmalıdır. Bu doğrultuda önemli destek ve çalışmalar yürütülüyor olsa da böylesi bir ortamda ihracatımızı daha rekabetçi hale getirmek için bu adımların biraz daha büyütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan ve küresel piyasaları etkileyen gelişmeler karşısında ticaretin devamı için daha çok çalışacaklarını kaydeden Ünverdi, "Biz bölgemizde istikrardan yanayız ve hiçbir zaman çatışma olsun istemiyoruz. Ancak ABD, İsrail ve sınır komşumuz İran arasındaki savaş başta insani yönü olmak üzere küresel ticareti de olumsuz etkilemektedir. Hürmüz Boğazı kapatılmış olup, dünya petrol krizinin eşiğine gelmiştir. Günlük olarak 20 milyon varile kadar ham petrol geçişine sahip olan ve küresel petrol arzının beşte birinin gerçekleştiği bu boğazın kapanması ile petrol ve gaz fiyatlarında hızlı artışlar olmuştur. Özellikle petrol ihraç eden Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE başta olmak üzere petrol üreticileri üretimlerini gönderememekte olup, bu ülkelerden petrol tedarik eden Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerin üretim ve sanayileri olumsuz etkilenecektir. Savaş halinin devam etmesi petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlarla krizi daha da büyütebilir ve farklı senaryolara sebep olabilir. Altın ve döviz piyasasında da ani artışlar söz konusu olmuştur. Bu sürecin devam etmesi halinde tüm dünyayı etkileyecek şekilde maliyet artışları ile buna bağlı olarak enflasyon ve tedarik gibi konularda tüm ülke ekonomilerine yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gerek küresel ölçekte gerekse bölgemizde daha önce yaşanan çok sayıda krizi atlatmış bir ülkeyiz" diyen Ünverdi, "Daha önce de Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerde yaşanan savaş ve çatışma ortamlarının etkilerine rağmen yolumuza hep devam ettik. Pandemi ve depremi yaşamamıza rağmen hızla yeniden toparlandık. Devletimizin alacağı tedbirler ve atacağı adımlarla yine yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki bu süreçte ülkemize zarar verebilecek her türlü yaklaşıma karşı da temkinli ve sağduyulu olalım. Ülkemizin gücü ve iş dünyamızın direnciyle üretim ve ihracatımızı her şartta sürdürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz bölgemizde istikrarın devam etmesi, masum insanların daha fazla zarar görmemesi ve dünyada yeniden güvenin tesisi için savaş ve gerilim ortamının bir an önce son bulmasını diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı