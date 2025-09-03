Gaziantep'in İhracatı Ağustos'ta 808 Milyon Doları Aştı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ağustos ayında Gaziantep'ten 808 milyon 743 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Ocak-Ağustos döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artışla 6 milyar 523 milyon 561 bin dolara ulaştığını kaydetti. Gaziantep'in hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını belirten Ünverdi, "Her koşulda büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zorlukları atlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Sanayi üretimi ve buna bağlı olarak dış pazarda yaşanan güçlüklere işaret eden Adnan Ünverdi, üreten ve ticaret yapan kesimin yaşadığı zorlukları her platformda dile getirdiklerini, çözümü için ilgili bakanlık ve mercilere tüm konuları ilettiklerini belirtti. Ünverdi, "Ekonomi politikalarında, reel sektöre odaklanılması konusunda bir beklenti içerisindeyiz. Ekonomimiz ve kalkınmamızın ana unsuru olan sanayimizi yeniden ayağa kaldıracak öncelikli adımalar ve kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisinin toparlanma reçetesi olarak gördüğümüz ve bizim de destek verdiğimiz OVP ve buna bağlı olarak sıkılaştırma politikaları çerçevesinde en büyük zorluğu yaşayan üreten kesim olmuştur. Tabii ki enflasyon ülke ekonomileri için en büyük sorun, yıkıcı ve bozucu bir unsurdur. Enflasyonla mücadele devam etmeli ancak; ihracatımızı, işletmelerimizi ve sanayimizi de ayakta tutmalıyız. İş dünyasının en büyük problemi haline gelen, finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetler konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu noktada ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesi, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli reeskont kredi imkanı sağlanması, özellikle emek yoğun sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulamaya alınması ile KOBİ'lerimize yönelik desteklerin artırılması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine, ticaretimize ve ihracatımıza katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP