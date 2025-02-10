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Gaziantep, Dünya Halı Üretiminin Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

Gaziantep, Dünya Halı Üretiminin Başkenti Olma Yolunda İlerliyor
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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep’in halı sektöründeki durumunu değerlendirmek üzere halı üreticileriyle bir araya geldi. Sektörün dünya halı üretimindeki rolüne dikkat çeken Bozgeyik, gerekli desteklerin verileceğini belirtti.

Dünya makine halı üretiminin başkenti konumunda ki Gaziantep'in sektörle ilgili belirleyici rolünü sürdürebilmesi için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik halı üreticileriyle bir araya gelerek halı sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgiler aldı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik Gaziantepli sanayicilerle bir araya gelmeye devam ederken bu kez de halı sektörüne yönelik bir dizi temaslarda bulundu. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı ziyaret eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'yla ilgili bilgiler alırken halı üretiminin başkenti konumunda ki Gaziantep'in sektörel çalışmaları hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak tesislerde incelemeler yaptı.

Halı Sektörü Gaziantep Sanayisinin Lokomotifi

Gaziantep Sanayisinin en önemli sektörleri arasında liderliği elinde tutan halı sektörünün dünya halı üretiminde de belirleyici olduğunu dile getiren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik "Halı sektöründe doğrudan 60 bin, dolaylı yollardan toplam 300 bin vatandaşımız geçimini sağlamakta olup üretim kapasitesiyle dünya halı üretiminde liderliğe sahip olan halı sektörünün bu unvanını koruyabilmesi için gerekli destekleri verme devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz sırasında sektörel sorunlarla ilgili de gerekli notlarımızı aldık ve ilgili bakanlıklarımız nezdinde bu sorunların çözümü için gerekli temasları sürdürüyoruz. 2024 yılını yaklaşık üç milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk halı sektörünün 2025 yılında toplam ihracatını arttıracağına inanıyorum. Bu sektör Gaziantep'ten ürün bazlı ihracatta ilk sırada yer alırken kentimizden gerçekleştirilen toplam ihracatın da yüzde 25'lik bölümünü elinde tutuyor. Sadece üretim gücüyle değil aynı zamanda dünya halı modasında da belirleyici özelliğe sahip olan halı sektörümüz elbette ülkemizin ve bizlerin gurur kaynağıdır. Ocak ayı başında İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret ettiğimde bu gücü daha iyi fark ettim. Bu fuarda ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyor ve İstanbul'un dünya halı ticaretinin merkezi haline gelmesinde önemli rol oynuyor. Sektöre emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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