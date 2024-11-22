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Gaziantep'den Suudi Arabistan'a Gıda İhracatı Artışı

Gaziantep'den Suudi Arabistan'a Gıda İhracatı Artışı
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Gaziantep Ticaret Odası, 30 gıda firması ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yönelik bir organizasyon düzenledi. İkili iş görüşmelerinde başarılı sonuçlar elde eden firmalar, Gaziantep'in gıda sektöründeki gücünü tanıtarak ticari iş birliği fırsatları yakaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep gıda sektörü temsilcisi 30 firma için T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yönelik "Sektörel Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri" organizasyonu düzenledi.

Cidde'de 100'den fazla Suudi Arabistanlı alıcı firma ile bir araya gelen GTO üyesi gıda firmaları oldukça başarılı geçen ikili iş görüşmelerinde satış anlaşmaları da yaparak Gaziantep'e geri döndü.

Organizasyon sonrası açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Korkmaz, "Cidde organizasyonumuz beklediğimizden çok daha başarılı geçti. Gıda sektörü temsilcisi 30 üye firmamız Gaziantep'in üretim ve ihracat potansiyelini tanıtma fırsatı elde etti. Gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerinde Gaziantep'in gıda sektöründeki güçlü konumu sayesinde ticari iş birliği fırsatları yakaladık. İl ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak ihracat bağlantıları kurduk. Firmalarımız direkt satış anlaşmalarına da imza atma başarısı gösterdi" dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı destekli organizasyon ile Gaziantep ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ve ekonomik iş birliklerini güçlendirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, gıda sektörü özelinde Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamlarını arttırmasında Suudi Arabistan pazarının önemli bir potansiyele sahip olduğunu ekledi.

İkili iş görüşmeleri organizasyonuna GTO heyeti ve Suudi firmaların yanı sıra T.C. Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Ticaret Ataşeleri Oğuz Şahin ve Ahmet Güneş ile birlikte Cidde Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Sultan Hamid katılım sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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