Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Şireci Tekstil'de işçilerle işveren arasında arabuluculuk görevi üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şireci Tekstil'de işçilerle işveren arasında arabuluculuk görevi üstlenerek karşılıklı anlaşmanın sağlanmasında büyük katkıları bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Kadooğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde Şireci Tekstil ve emektar kardeşlerimiz arasında yaşanılan olaylar da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olaylara el atarak bu sorunun firmadan ziyade Gaziantep OSB'nin sorunu olduğu, akabinde genel çerçevede süreci büyük bir titizlikle ılımlı bir şekilde yürüten ve sonrasında olumlu sonuca ulaştıran Kıymetli başkanımıza, şahsım başta olmak üzere sanayicilerimiz ve yönetim kurulumuz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP