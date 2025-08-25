Garanti BBVA Emeklilik, 2025'in İlk Yarısında Rekor Pazar Payına Ulaştı

Garanti BBVA Emeklilik, 2025'in ilk yarısında 7,8 milyar lira ile sektörün en yüksek ek katkı paylarından birini topladı, 34 bini aşkın yeni 18 yaş altı katılımcı ile yüzde 20,18 pazar payına ulaştı.

Garanti BBVA Emeklilik, Gönüllü BES ve OKS toplamında 30 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 17,3'lük pazar payı ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 3,3 milyon katılımcıya, yüzde 14,2'lik pazar payı ile yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 221,9 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı.

Garanti BBVA Emeklilik, 2025'in ilk yarısında ilişkin şu rakamları açıkladı:

"Yılın ilk yarısında 7,8 milyar lira ile sektörün en yüksek ek katkı paylarından birini toplayan şirket, bankasürans kanalında 16,5 milyar lira ile en yüksek katkı payını topladı. İlk 6 ayda ebeveynlerin çocuklarının geleceği için birikim yapma motivasyonu ile en çok tercih ettiği, 34 binin üzerinde yeni katılımcı ile sektöre en çok 18 yaş altı katılımcı dahil eden şirket oldu.

Ayrıca, yılın ilk yarısında en çok işveren ve katılımcı kazanan, fonunu en çok artıran özel şirket olan Garanti BBVA Emeklilik, Gönüllü BES ve OKS toplamında en çok tercih edilen şirket konumunu da güçlendirdi.

Şirket, Otomatik Katılım Sistemi'nde de (OKS) katılımcı sayısı, işveren sayısı ve fon büyüklüğünde en çok pazar payı kazanan şirket oldu. OKS'de katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 1,8 milyona; fon büyüklüğü yüzde 49 artarak 14,1 milyar liraya ulaştı.

Şirketin dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu'ndan faydalanan müşterileri ilk 6 ayda ortalama yüzde 33,72 kazanç sağladı. Fon getirilerine bakıldığında, Gönüllü BES fonları aynı dönemde ortalama yüzde 22,4 getiri ile yüzde 22,3'lük sektör ortalamasına paraleldi. OKS fonları ise; yüzde 14,4 getiri ile sektör ortalaması olan yüzde 13.2'in üstüne çıktı.

Tüm hayat sigortaları toplamında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 büyüten şirket, 7 milyar TL prime ulaştı. Kredi bağlantılı ürünlerde yüzde 104, birikimli ürünlerde yüzde 84 ve ihtiyaca yönelik ürünlerde yüzde 108 artış kaydedildi.

Şirket, ilk dört ayda bankasürans kanalında; toplam prim üretiminde 6.8 milyar lira ve yüzde 14,5 pazar payı ile, kredi bağlantılı hayat sigortası prim üretiminde 4.6 milyar lira ve yüzde 13 pazar payı ile ve birikimli hayat sigortasında 1.4 milyar lira prim ve yüzde 21 pazar payı ile de özel sektör lideri oldu.

Hayat Sigortacılığı alanında kurumsal tarafa bakıldığında ise Garantör, Grup Hayat Sigortası, Grup Kritik Hastalıklar Sigortası ve Grup Ameliyat Sigortası gibi ürünlerdeki güçlü performansla prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artarak 705 milyon liraya ulaştı.

Şirketin 2025'in ilk yarısında finansal gücünü de artırmaya devam etti. Bireysel emeklilik faaliyetlerinde 324 milyon TL, sigortacılık faaliyetlerinde ise 2,7 milyar TL teknik kar elde ederek güçlü bir büyümeye imza attı."

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2025'in ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçların; teknolojisi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile sektördeki öncü konumunu her geçen gün güçlendiren Garanti BBVA ile sürdürdüğümüz iş birliğinin bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğinden aldığımız güçle müşterilerimizin geleceğini güvence altına almalarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Birikim ürünlerimiz ile müşterilerimizin gelecekleri için düzenli tasarruf yapmalarını sağlarken, sigorta ürünlerimiz ile kendileri ve sevdikleri için finansal güvence sağlama farkındalığı kazandırmayı hedefliyoruz. Şu anda birçok ürünümüzü dijital kanallardan özel avantajlarla sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu kanallardan müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmaya devam edeceğiz. Sadece satış esnasında değil, satış sonrasında da hem dijital kanallarımız hem de gelişmiş müşteri hizmetleri ağımız sayesinde müşteri memnuniyetimizi en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL