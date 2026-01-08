Garanti BBVA, 2025 yılındaki dijital bankacılık özetini paylaştı

Garanti BBVA, 2025 yılındaki dijital bankacılık özetini duyurdu. Banka, üretken yapay zekayı dijital stratejisinin merkezine yerleştirerek kullanıcı deneyimini daha sezgisel, daha kişisel ve çok daha akıllı bir yapıya taşıdı.

Kullanıcı beklentilerinin hızla değiştiği ve yapay zekanın finans deneyiminde yeni bir standart oluşturduğu bu dönemde Garanti BBVA, dönüşümü benimseyerek uygulamaya taşıyan bankalardan biri oldu. Türkiye'nin en çok sevilen bankacılık uygulamalarından biri olan Garanti BBVA Mobil, yıl boyunca kullanıcı merkezli inovasyonlarıyla dikkat çekti. 17.9 milyon aktif müşteriye ulaşan uygulama; modern tasarımı, özelleştirilebilir menü yapısı, kişiye özel tavsiyeleri ve üretken yapay zeka destekli akıllı asistan Ugi ile sektörde yeni bir standart oluşturdu. Bankanın tüm işlemlerinin yüzde 99'u şube dışı kanallardan, ürün satışları ise yüzde 86'sı dijitalden gerçekleşiyor.

2025'te yenilenen Garanti BBVA Mobil, müşterilerin finansal hayatını daha kolay hale getirmek için kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Artan interaktif alanlar, özelleştirilebilir menü yapısı ve kişiye özel öneriler sayesinde her müşteri kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen akıllı bir akıştan faydalanabiliyor. Buna ek olarak; kişiye özel tavsiye ve hatırlatmalar, müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, müşterinin eğlence kategorisindeki harcamaları bir önceki aya göre düşmüşse, bu farkın birikime yönlendirilmesi öneriliyor. Benzer şekilde müşterinin bütçe akışı ve ödeme döngülerine göre kişiye özel finansman teklifleri sunuluyor.

Uygulama, müşterilerin giriş yapmadıkları süre içinde gerçekleşmeyen veya tamamlanmayan işlemleri özetliyor. Aracım, Evim, Dijital Aboneliklerim alanları tek bir noktadan sunulurken özellikle Seyahatim alanı Jolly iş birliğiyle zenginleştirilerek seyahat planlamasını da bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor.

Üretken yapay zeka destekli yeni dönem

Garanti BBVA için 2025, üretken yapay zekanın bankacılığın merkezine alındığı bir yıl oldu. Bu kapsamda Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi, üretken yapay zeka teknolojisiyle yenilendi. Artık belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayarak, müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Ugi, sadece müşterilerin sorduğu soruya doğru yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda gerektiğinde proaktif bir şekilde müşterilere çözüm önerileri sunarak, işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Örneğin SIM kartını değiştiren müşterilere, işlemleri esnasında sorun yaşamamaları adına proaktif olarak bildirim gönderiyor ve tanımlama yapmalarına yardımcı oluyor. ya da kartına iade alan müşteriler Ugi sayesinde bu bilgiye ulaşabiliyor. Garanti BBVA, müşterinin ihtiyacını öngören ve proaktif çözümler sunan bu deneyimleri zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Son bir yılda 70 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 7 milyondan fazla müşteriye destek olan Ugi, önümüzdeki dönemde yetkinliklerini sürekli geliştirerek daha fazla konuda yardımcı olacak; kişiye özel ve daha akıllı yanıtlarla hizmet sunmaya devam edecek.

900'den fazla yapay zeka modeli

Banka, yapay zekayı iç süreçlerde de yoğun biçimde kullanıyor. 900'ün üzerinde aktif yapay zeka modeli, belge tarama, bilgi çıkarımı, raporlama ve operasyonel iş akışlarında önemli iyileşmeler sağlıyor.

Ödeme teknolojilerinde yeni standart

2025'te hayata geçirilen Bonus Platinum Dinamik Kart, saatte bir kendiliğinden yenilenen 3 haneli güvenlik kodu (CVV) özelliğiyle internet alışverişlerinde güvenlik sağladı. GarantiPay, NFC temassız ödeme ve TR Karekod çözümleri sayesinde kullanıcılar kart taşımadan güvenli ödeme yapabiliyor. S.M.A.R.T. özelliği ise GarantiPay, NFC ile Temassız ve TR Karekod ödemeleri sırasında kart seçme zahmetini ortadan kaldırarak kullanıcı için daha faydalı kartı otomatik belirleyen bir ödeme deneyimi sağlıyor.

2025'in dikkat çeken yeniliklerinden biri de müşterilerin finansal durumlarını daha iyi yönetebilmelerini ve geleceğe daha hazırlıklı olmalarını desteklemek için geliştirilen Kredi Koçum oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bankadaki finansal geçmişlerine göre oluşturulan durumlarını görüntüleyebiliyor, kendilerine özel kredi, avans hesap ve kredi kartı limit tekliflerini inceleyebiliyor ve finansal durumlarını güçlendirmelerine destek olacak kişiye özel öneriler alabiliyor.

Gençlere özel tasarlanan yeni deneyim alanı

18-26 yaş aralığındaki müşteriler için tasarlanan Garanti BBVA Mobil'deki Genç menüsü, gençlerin kültür-sanat, kariyer, bankacılık ürünleri ve kampanya fırsatlarına tek noktadan ulaşmasını sağlıyor.

Garanti BBVA müşterileri hisse senedi, kripto varlık, fon, döviz, BES gibi yatırım ürünlerini tek ekrandan takip ederek yönetebiliyor. Müşteriler kripto varlıklarını, anlık fiyat bilgilerini, kar/zarar durumlarını ve takip listelerini Yatırımlar menüsünden görüntüleyebiliyor.

Banka, varlığı belli bir tutarın üzerinde olan müşterileri için tasarladığı Benim Bankacım programıyla kişiye özel bankacılıkta yeni bir dönem başlattı. Müşteriler, kendilerine özel atanmış müşteri yöneticilerine uygulama içinden anında ulaşabiliyor; kişisel finansal çözümlerden özel kampanyalara ve etkinliklere kadar pek çok kişiselleştirilmiş imkana tek noktadan erişebiliyor. - İSTANBUL