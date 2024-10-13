Gambiyalı Kaju Üreticileri Giresun Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

Gambiyalı kaju üretici heyetinin, Giresun Ticaret Borsasını ziyaret ettiği bildirildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, "Kaju için hasat sonrası kayıp yönetimi" eğitimi projesi çerçevesinde heyetin Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

Ziyarette heyetin, borsa ile yerleşkede bulunan tesislerde incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada., "Ziyarette, Giresun Ticaret Borsasının faaliyetleri, fındık sektörü ve Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleri konusunda ziyaretçilere brifing verildi. Soru ve cevap bölümünde, Gambiya kajusunu daha değerli kılmaları adına fındıktaki tecrübelerimizden paylaşımlar yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ziyarette fındık çeşitlerinden yapılan birçok ürünün Gambiyalı misafirlere tattırıldığı, farklı deneyimler kazanımlarına fırsat yaratıldığı kaydedildi.