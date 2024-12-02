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GAİB Kasım Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

GAİB Kasım Ayı İhracat Verilerini Açıkladı
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), kasım ayında bölgenin toplam ihracatının 1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 azaldı. Gaziantep, 862,8 milyon dolar ihracat ile 6. sırada yer aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), kasım ayı ihracat verilerini açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin açıkladığı verilere göre bölgenin toplam ihracatı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bölgenin ihracatı kasım ayında yüzde 8,6 azalırken, ilk 11 ayda yapılan toplam ihracat ise 10,6 milyar dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçıların değişen küresel dinamiklere uyum sağlama çabasını takdir etti. Kileci, "Bugün yaşadığımız dönüşüm süreci, kaynakların verimli kullanımı ve inovasyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor. İhracatçılarımız, zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kararlılık, bölge ekonomisinin temel direği olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Kileci, "ihracatın sürdürülebilir hale gelmesi ve yeni nesil teknolojilerin benimsenmesi gerektiğine vurgu yaparak, bölgeyi daha rekabetçi bir konuma taşımak için çabaladıklarını belirtti.

Kasım ayında Gaziantep'in ihracatı 862,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gazi şehir bu verilerle en çok ihracat yapan 6. şehir oldu. Bölgedeki diğer illerin Kasım ayı ihracat değerleri ise şöyle: Kahramanmaraş 105,9 milyon dolar, Mardin 92,0 milyon dolar, Şanlıurfa 38,1 milyon dolar, Malatya 36,9 milyon dolar, Diyarbakır 22,5 milyon dolar, Kilis 8,2 milyon dolar ve Adıyaman 6,9 milyon dolar. Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olurken, en fazla ihracat yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oldu" ifadelerini kullandı.

Kileci, Kasım ayında gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlere de değinerek, "Kasım ayında Ortağı olduğumuz AI4VET4AI (Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mesleki Eğitim ve Öğretim) AB Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlediğimiz AI Day/Yapay Zeka Günü etkinliğimizle, hem bölgemizin hem de ihracatçılarımızın yapay zeka konusundaki farkındalığını artırmayı hedefledik. Tekstil Birliğimiz sürdürülebilirlik odağımızı bir adım daha ileriye taşıyarak, Markalarla Sürdürülebilirlik Buluşmaları serimizin ilkini INDITEX Grubu ile gerçekleştirdi. Hububat Birliğimiz Dünyanın en büyük helal organizasyonu Helal Expo'ya katılarak bölgemizin ihraç ürünlerini tanıttı. Kuru Meyve Birliğimiz sektör sorunlarını çözmek amacıyla yetkili kurumlarla bir araya geldi. Ayrıca Halı Birliğimiz 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarının hazırlıklarına devam ediyor. Bu tür faaliyetler, sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ihracat dünyasını şekillendirmek için önemli bir adım teşkil ediyor. 17 Aralık Salı günü düzenleyeceğimiz Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği ile bu süreci daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Yapay Zeka ve E-Ticaret ana temasıyla gerçekleşecek etkinlik, sektörümüzün dönüşümüne ışık tutacak. Bu yüzden faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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